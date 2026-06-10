Антииранскую резолюцию в МАГАТЭ приняли вопреки голосам России и Китая Россия, Китай и Нигер проголосовали против антииранской резолюции МАГАТЭ

Россия, Китай и Нигер проголосовали в Совете управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) против антииранской резолюции, однако разработанный США проект документа был утвержден, сообщил ТАСС источник. По данным собеседника агентства, 21 страна выступила за, 10 воздержались.

Совет управляющих принял антииранскую резолюцию. Россия, Китай и Нигер проголосовали против. 10 стран воздержались, 21 — выступила за, — сказа собеседник.

Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал проект резолюции позорным. По его словам, американская сторона пытается переложить ответственность с агрессора на жертву, предъявляя Тегерану многочисленные требования.

Принятый документ не является консенсусным, учитывая значительное число воздержавшихся и голосов против. Москва и Пекин последовательно выступают против политического давления на Иран в рамках МАГАТЭ.

Ранее хозяин Белого дома Дональд Трамп заявил, что военные США уничтожили порядка 55% восстановленного Ираном за период действия режима прекращения огня военного потенциала. По его данным, в ходе атаки в ночь на 10 июня Штаты ударили по радарам и системам противовоздушной обороны противника. Трамп отметил, что иранская сторона смогла восстановить лишь «небольшой процент» своего арсенала.