Энергетик оценил шансы Израиля построить трубопроводы в Персидском заливе

Строительство израильских нефте- и газопроводов в Персидском заливе в короткие сроки невозможно, сказал NEWS.ru эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. Так он оценил заявление премьера Израиля Биньямина Нетаньяху о том, что его страна может стать безопасным газовым хабом для Ближнего Востока.

На это уйдут годы. Ни один поставщик не захочет прокладывать такие маршруты через Израиль. Все прекрасно понимают, что Тель-Авив был одним из главных инициаторов нынешнего конфликта, а в дальнейшем сможет шантажировать перекрытием экспортных каналов, — подчеркнул Юшков.

Куда более вероятно, что Саудовская Аравия или Объединенные Арабские Эмираты построят дополнительные маршруты по своей территории, предположил эксперт.

Например, это может быть Красное море или Оманский залив — там уже есть нефтепровод, который сейчас не работает из-за обстрелов иранскими силами портов, где грузятся танкеры. Но это будет инфраструктура на их собственной земле, а не через Израиль, — отметил собеседник.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков заявил, что США и Израиль могут устроить диверсии в Ормузском проливе. Он допустил, что в операциях будут задействованы суда под флагами других стран.