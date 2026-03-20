Военэксперт озвучил неочевидную тактику США и Израиля в борьбе с Ираном Военэксперт Леонков: США и Израиль могут устроить диверсии в Ормузском проливе

Соединенные Штаты и Израиль могут прибегнуть к тактике диверсий под чужим флагом в Ормузском проливе, заявил NEWS.ru военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. По его словам, ключевым отличием в подобных операциях является позиция Тегерана, который берет на себя ответственность за атаки на танкеры.

Никто не исключает, что США и Израиль попытаются провести так называемые операции под чужим флагом в Ормузском проливе. Потому что были атаки на танкеры, которые, например, Иран говорил, что он не осуществлял. То есть диверсии со стороны США и Израиля исключать не стоит. Иран, кстати, четко говорит, какие танкеры атакует, в отличие от Соединенных Штатов, — пояснил Леонков.

Ранее американские военные сообщили, что США активизировали операцию в Ормузском проливе. Усилия направлены на восстановление судоходства после действий иранских сил. Пентагон задействовал низколетящие штурмовики для ударов по иранским военно-морским целям. Также применяются вертолеты «Апач».