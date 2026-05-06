В Британии раскрыли, кто может изменить ситуацию вокруг Ормузского пролива

В Британии раскрыли, кто может изменить ситуацию вокруг Ормузского пролива Telegraph: британские оборонные компании могут разминировать Ормузский пролив

Британские оборонные компании ведут переговоры со странами Персидского залива о предоставлении своих морских БПЛА для разминирования Ормузского пролива и сопровождения судов в нем, передает The Daily Telegraph. По словам главы SRT Marine Саймона Такера, компания уже ведет соответствующие переговоры.

Морские беспилотники можно использовать для сопровождения судов, чтобы обеспечить определение точного местоположения мин после их обнаружения. Мы ведем по этому вопросу активные переговоры о том, как это будет происходить, — отметил он.

Ранее стало известно, что Иран внедрил новый механизм прохода судов через Ормузский пролив. Телеканал Press TV проинформировал, что суда, намеревающиеся пройти через пролив, получают электронное письмо от иранской администрации Персидского залива (PGSA) с правилами транзита. Затем они приводят свои действия в соответствие с требованиями и получают разрешение на проход.

Также президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон начинает операцию «Свобода» — военное сопровождение торговых судов, которые оказались заблокированы в Персидском заливе после закрытия и минирования Ираном Ормузского пролива. Операция началась в понедельник, 4 мая.