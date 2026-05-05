Иран дал инструкцию для безопасного прохода кораблей через Ормуз Press TV: Иран внедрил обновленный механизм транзита судов в Ормузском проливе

Иран внедрил новый механизм прохода судов через Ормузский пролив, сообщает телеканал Press TV. Корабли, намеревающиеся пройти через пролив, получают электронное письмо от иранской Администрации Персидского залива (PGSA) с правилами транзита.

Затем они приводят свои действия в соответствие с требованиями и получают разрешение на проход, — цитирует новую инструкцию телеканал.

Представитель КСИР подтвердил, что передвижение любых гражданских и торговых судов осуществляется по определенному маршруту. Оно возможно только при согласовании с иранскими властями.

При этом в выходные президент США Дональд Трамп объявил о начале операции «Свобода» для освобождения заблокированных судов. По данным Axios, американский флот будет находиться «в непосредственной близости» от коммерческих кораблей для защиты от возможных атак иранских военных. Глава комиссии нацбезопасности парламента ИРИ Эбрахим Азизи тогда предупредил, что любое вмешательство в режим судоходства через пролив станет нарушением перемирия.