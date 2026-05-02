02 мая 2026 в 15:04

Квартира загорелась в многоквартирном доме в Люберцах

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Квартира загорелась на 15-м этаже в доме в Люберцах, сообщила пресс-служба регионального отделения МЧС России в Telegram-канале. Возгорание локализовали на площади 29 квадратных метров. В ведомстве рассказали, что из здания эвакуировали 20 человек, данные о пострадавших не приводятся.

Огонь охватил квартиру на 15-м этаже, пламя перекинулось на балконы 16-го и 17-го этажей дома, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что семья из семи человек, в том числе четверо детей, погибла в ночном пожаре в поселке Высокий города Мегиона. К ликвидации пожара от МЧС России были привлечены 16 человек личного состава и четыре единицы спецтехники.

До этого в городе Искитиме Новосибирской области вспыхнул крупный пожар в торговом центре «Апельсин». По информации спасателей, огонь мгновенно расползся по зданию. Предварительно, площадь возгорания составила около 5 тыс. квадратных метров.

1 мая в многоэтажном жилом доме на улице Висаитова в Ростове-на-Дону произошло возгорание в одной из квартир. Прибывшие на место происшествия спасатели оперативно ликвидировали огонь, не допустив его дальнейшего распространения.

