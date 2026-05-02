Путин подписал важный закон об ИИ в России

Путин запретил использовать в агитации сгенерированные ИИ изображения

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который запрещает использование в агитационных материалах изображений и голосов людей, сгенерированных искусственным интеллектом, говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации. Исключение сделано только для самих кандидатов и тех, кто дал письменное согласие на использование своего облика или голоса.

Изменения были внесены в законы о выборах депутатов Госдумы и об основных гарантиях избирательных прав граждан. Запрет касается в том числе вымышленных и умерших персонажей.

Ранее Путин провел совещание, посвященное развитию искусственного интеллекта. Глава государства отметил, что ИИ наравне с цифровыми экосистемами и автономными роботизированными системами в корне меняет экономику, общественные устои, социальную сферу, оборону и безопасность.

Кроме того, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что обращение с искусственным интеллектом требует осмотрительности и сопоставимо с владением оружием. По словам политика, нейросети несут как блага, так и угрозы. Они способны заменить множество специальностей, но важно найти баланс между возможностями человека и ИИ.

