В РФПИ рассказали о рисках и преимуществах искусственного интеллекта Глава РФПИ Дмитриев сравнил искусственный интеллект с пистолетом

Использование искусственного интеллекта требует осторожности и сопоставимо с владением оружием, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. По его словам, технологии несут как преимущества, так и риски, сообщает РИА Новости.

Безусловно, человеку надо контролировать искусственный интеллект, иметь этические нормы, понимать риски, связанные с искусственным интеллектом, но при этом его использовать и понимать. Скажем, как и пистолет, это имеет и свои преимущества, и свои риски, и надо очень аккуратно его применять, — сказал Дмитриев.

Он добавил, что ИИ может заменить много профессий, но важно найти грань возможностей человека и искусственного интеллекта. Именно умение пользоваться ИИ позволит человеку использовать его, а не быть использованным, подчеркнул Дмитриев.

Ранее основатель SpaceX и Tesla Илон Маск в ходе судебного разбирательства по иску против OpenAI заявил, что искусственный интеллект потенциально способен уничтожить все человечество, подобно сценарию фильма «Терминатор». Однако миллиардер допустил и позитивный путь развития по аналогии со вселенной Star Trek.