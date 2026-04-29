Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
29 апреля 2026 в 17:11

В РФПИ рассказали о рисках и преимуществах искусственного интеллекта

Глава РФПИ Дмитриев сравнил искусственный интеллект с пистолетом

Кирилл Дмитриев Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Использование искусственного интеллекта требует осторожности и сопоставимо с владением оружием, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. По его словам, технологии несут как преимущества, так и риски, сообщает РИА Новости.

Безусловно, человеку надо контролировать искусственный интеллект, иметь этические нормы, понимать риски, связанные с искусственным интеллектом, но при этом его использовать и понимать. Скажем, как и пистолет, это имеет и свои преимущества, и свои риски, и надо очень аккуратно его применять, — сказал Дмитриев.

Он добавил, что ИИ может заменить много профессий, но важно найти грань возможностей человека и искусственного интеллекта. Именно умение пользоваться ИИ позволит человеку использовать его, а не быть использованным, подчеркнул Дмитриев.

Ранее основатель SpaceX и Tesla Илон Маск в ходе судебного разбирательства по иску против OpenAI заявил, что искусственный интеллект потенциально способен уничтожить все человечество, подобно сценарию фильма «Терминатор». Однако миллиардер допустил и позитивный путь развития по аналогии со вселенной Star Trek.

Россия
РФПИ
Кирилл Дмитриев
искусственный интеллект
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.