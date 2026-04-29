29 апреля 2026 в 12:07

Илон Маск заявил, что ИИ может уничтожить человечество как в «Терминаторе»

Фото: Chip Somodevilla/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск в ходе судебного разбирательства по иску против OpenAI заявил, что искусственный интеллект потенциально способен уничтожить все человечество, подобно сценарию фильма «Терминатор», сообщает Fortune. При этом он допускает и позитивный путь развития по аналогии со вселенной Star Trek.

Иск миллиардера строится на обвинении OpenAI в предательстве изначальной некоммерческой миссии, предполагавшей работу на благо всего человечества. Ответная сторона утверждает, что Маск попросту проиграл борьбу за власть.

Сам предприниматель рассказал, что еще 10 лет назад они с гендиректором OpenAI Сэмом Альтманом всерьез обдумывали способы не допустить попадания технологий в недобросовестные руки. Ключевой конфликт, по его словам, произошел в 2015 году на встрече с сооснователем Google Ларри Пейджем, который обвинил Маска в «спесизме» — предпочтении биологических людей цифровым формам жизни.

В стремлении обезопасить человечество Маск назвал свой стартап Neuralink проектом по достижению симбиоза человека и ИИ, а космическую компанию SpaceX — страховкой для сохранения жизни в привычном виде.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что России необходимо найти собственную оптимальную модель регулирования искусственного интеллекта, учитывая зарубежный опыт. Он подчеркнул, что ИИ меняет весь мир.

