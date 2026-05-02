Стало известно, как США накажут Германию за недостаточную помощь

NYT: США выведут часть своих военных из ФРГ за недостаток помощи в Иране

США могут сократить военное присутствие в Германии на фоне разногласий по Ирану, сообщает The New York Times. О возможности сокращения контингента ранее заявил президент США Дональд Трамп.

Американцы в частном порядке дали понять, что эта мера предполагается как наказание за то, что Германия недостаточно помогла в военной кампании (против Ирана. — NEWS.ru.), а также за критику стратегии Трампа со стороны немецких чиновников самого высокого уровня, — передается в статье.

За несколько дней до этого Трамп резко раскритиковал канцлера ФРГ Фридриха Мерца за позицию по Ирану, заявив, что тот «не понимает, о чем говорит».

Ранее сообщалось, что США стягивают свои войска из Европы для сдерживания Китая. Об этом заявил NEWS.ru ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин. По его словам, Вашингтон не освободит Запад от всего контингента для сохранения контроля над регионом. Блохин отметил, что военный контингент из США будет переброшен в Японию, Южную Корею и Таиланд.