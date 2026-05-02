США лишат Германию американских солдат

Соединенные Штаты решили вывести примерно 5 тыс. своих военнослужащих с территории Германии, а также сократить военное присутствие в Европе до уровня 2022 года, сообщает Reuters. Под вывод попадает бригадная группа, уже дислоцированная в ФРГ, также отменяется переброска батальона с дальнобойными системами.

Решение, как утверждается, стало ответом на высказывания немецких властей, осуждающих военную операцию США против Ирана. В Вашингтоне эти заявления сочли «неуместными и контрпродуктивными». Один из собеседников агентства прямо связал сокращение контингента с отказом европейцев следовать американской политике. Он отметил, что США призывали союзников к прагматичному подходу, но те не прислушались.

Ранее в своем послании спикеру палаты представителей конгресса Майку Джонсону президент США Дональд Трамп заявил, что Пентагон по мере необходимости будет продолжать корректировать структуру своих военных сил на Ближнем Востоке. Несмотря на то что Белый дом назвал результаты американской операции против Ирана успешными, угроза в данном регионе остается существенной.