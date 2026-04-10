Путин разъяснил, как искусственный интеллект меняет облик важных сфер жизни

Президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам развития технологий искусственного интеллекта. Глава государства подчеркнул, что ИИ наряду с цифровыми платформами и автономными системами кардинально трансформирует экономику, общественные отношения, социальную сферу, оборону и безопасность.

ИИ наряду с цифровыми платформами и автономными системами формирует принципиально иной облик экономики, общественных отношений, социальной сферы, образования, здравоохранения, логистики и промышленности, обороны и безопасности. Ну и вообще всей жизни страны, — указал Путин.

Президент призвал активно внедрять передовые технологии для повышения эффективности всех отраслей. Они смогут укрепить технологический суверенитет России.

Ранее Путин поздравил сотрудников и ветеранов РФЯЦ — ВНИИЭФ, отметив, что они надежно обеспечивают безопасность и суверенитет России на протяжении многих лет. По его словам, в основе побед и достижений центра лежат самоотверженный труд выдающихся ученых, инженеров и специалистов, чьи новаторские открытия и подвижничество являются примером верности избранному делу и интересам родины. Там созданы уникальные конструкторские разработки, открывшие новые возможности для укрепления ОПК, развития энергетики, транспорта и медицины.