Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
10 апреля 2026 в 22:36

Путин разъяснил, как искусственный интеллект меняет облик важных сфер жизни

Искусственный интеллект Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам развития технологий искусственного интеллекта. Глава государства подчеркнул, что ИИ наряду с цифровыми платформами и автономными системами кардинально трансформирует экономику, общественные отношения, социальную сферу, оборону и безопасность.

ИИ наряду с цифровыми платформами и автономными системами формирует принципиально иной облик экономики, общественных отношений, социальной сферы, образования, здравоохранения, логистики и промышленности, обороны и безопасности. Ну и вообще всей жизни страны, — указал Путин.

Президент призвал активно внедрять передовые технологии для повышения эффективности всех отраслей. Они смогут укрепить технологический суверенитет России.

Ранее Путин поздравил сотрудников и ветеранов РФЯЦ — ВНИИЭФ, отметив, что они надежно обеспечивают безопасность и суверенитет России на протяжении многих лет. По его словам, в основе побед и достижений центра лежат самоотверженный труд выдающихся ученых, инженеров и специалистов, чьи новаторские открытия и подвижничество являются примером верности избранному делу и интересам родины. Там созданы уникальные конструкторские разработки, открывшие новые возможности для укрепления ОПК, развития энергетики, транспорта и медицины.

Власть
Россия
Владимир Путин
искусственный интеллект
высокие технологии
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Вставшая на защиту Плутона 10-летняя девочка получила «привет» от NASA
Топ-8 опасных мифов о венерических инфекциях: спасительный ликбез от врача
Запад готовит тотальную морскую блокаду России: кого потопим первыми
«Он наплевал на требования»: Лавров осудил отношение ЕС к нарушениям Киева
Потеря дохода, слова об СВО, мечты о возвращении в РФ: как живет Орбакайте
Дом создателя ChatGPT забросали «коктейлем Молотова»
В Дагестане прошло задержание из-за нарушений на гидросооружениях
В России последовательно будут внедрять ИИ в жизнь
«Зенит» — «Краснодар»: прогнозы, когда пройдет матч, кто победит
«Риск высок»: в Эстонии испугались недружественного шага против России
Путин разъяснил, как искусственный интеллект меняет облик важных сфер жизни
В Пакистане озвучили, когда и где пройдут переговоры между США и Ираном
Популярный комик объяснил, почему ушел из Comedy Club
Пожар на складе пиротехники во Владикавказе локализован
Жителей Молдавии призвали заранее отключать духовку ради экономии энергии
«Четко все делал»: звезда «Молодежки» о работе с Бондарчуком
Ле Пен провела тайный ужин с главой LVMH и другими бизнесменами
«Хотелось мировой истории»: актер Нестеренко о международном признании
Диверсия на трансальпийском нефтепроводе ударила по Германии
За месяц число жертв в Ливане достигло почти 2 тыс. человек
Дальше
Самое популярное
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Семья и жизнь

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Убил учительницу и живет радостно: что грозит пермскому подростку и его родителям
Общество

Убил учительницу и живет радостно: что грозит пермскому подростку и его родителям

Натираю на терке — и в лаваш. Весенние рулетики с яйцом и сыром —  лучше любой выпечки
Общество

Натираю на терке — и в лаваш. Весенние рулетики с яйцом и сыром —  лучше любой выпечки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.