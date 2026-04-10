Путин раскрыл, что надежно обеспечивает безопасность России

Ядерный щит на протяжении многих лет надежно обеспечивает безопасность и суверенитет России, заявил президент Владимир Путин в поздравлении сотрудникам и ветеранам РФЯЦ—ВНИИЭФ. По его словам, в основе побед и достижений центра лежат самоотверженный труд выдающихся ученых, инженеров и специалистов, чьи новаторские открытия и подвижничество являются примером верности избранному делу и интересам Родины.

Глава государства подчеркнул, что юбилей центра является большим и значимым событием не только для его коллектива, но и для всей отечественной атомной отрасли и России в целом. Там созданы уникальные конструкторские разработки, открывшие новые возможности для укрепления ОПК, развития энергетики, транспорта и медицины.

Ранее глава Росатома Алексей Лихачев заявил, что госкорпорация провела испытания плазменного ракетного двигателя для космического применения. По его словам, полученные характеристики свидетельствуют о преимуществе технологии над химическими решениями.