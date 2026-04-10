10 апреля 2026 в 14:04

Путин раскрыл, что надежно обеспечивает безопасность России

Путин: безопасность России на протяжении многих лет обеспечивает ядерный щит

Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Ядерный щит на протяжении многих лет надежно обеспечивает безопасность и суверенитет России, заявил президент Владимир Путин в поздравлении сотрудникам и ветеранам РФЯЦ—ВНИИЭФ. По его словам, в основе побед и достижений центра лежат самоотверженный труд выдающихся ученых, инженеров и специалистов, чьи новаторские открытия и подвижничество являются примером верности избранному делу и интересам Родины.

Именно в Саровском ядерном центре был заложен фундамент ядерного щита, который на протяжении многих лет надежно обеспечивает безопасность и суверенитет нашей страны, — говорится в поздравлении.

Глава государства подчеркнул, что юбилей центра является большим и значимым событием не только для его коллектива, но и для всей отечественной атомной отрасли и России в целом. Там созданы уникальные конструкторские разработки, открывшие новые возможности для укрепления ОПК, развития энергетики, транспорта и медицины.

Ранее глава Росатома Алексей Лихачев заявил, что госкорпорация провела испытания плазменного ракетного двигателя для космического применения. По его словам, полученные характеристики свидетельствуют о преимуществе технологии над химическими решениями.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам сообщили о возможном сокращении сумм в платежках за свет и мусор
«Антивоенный комитет России» внесли в список террористических организаций
Зеленский ввел санкции против Швыдкого и участников Венецианской биеннале
Ребенок-инвалид умер после «лечебного» питания под Екатеринбургом
Автоэксперт оценил, как повлияет на получение прав новый рейтинг автошкол
«Невозможно уничтожить»: в Иране обратились к врагам после ударов по вузам
Климатолог предрек погодные аномалии этим летом
Scally Milano сбежал с концерта в Ташкенте без объяснений
Останина ответила на слова экс-главы Пушкинского музея о зумерах
Выпущенный 360.ru фильм-расследование «Схема» посвятили жертвам мошенников
Останина обозначила связь между подростковой преступностью и миграцией
В ГД объяснили смысл закона об ограничении освещения нападений на школы
Эмиссар Хаменеи высказался о ведении платы за проход через Ормузский пролив
«Тупиковый путь»: Останина о снижении возраста уголовной ответственности
Сеть магазинов «Строительный двор» закрыла четверть торговых точек
Звезда «Реальных пацанов» намерен пойти в политику
Легкий самолет ВВС Франции потерпел крушение
Стало известно, почему собаки так любят лежать на вещах хозяев
«Старается жить жизнь»: Чекалин рассказал о состоянии Лерчек
Ученый рассказал о достижениях российской космической отрасли
Дальше
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту
Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России
