Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
10 июня 2026 в 11:37

Врачи назвали четыре главных продукта для памяти

La Nacion: кофе и овощи помогут сохранить память

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Четыре продукта помогут предотвратить возрастную потерю памяти, сообщает La Nacion со ссылкой на диетолога Мерседес Энгманн и невролога Люсию Завалу. По мнению врачей, для профилактики проблем с памятью в рацион следует добавить ферментированные продукты, зеленые листовые овощи, рыбу и напитки с кофеином.

Пробиотики в составе ферментированных продуктов, по их утверждению, положительно влияют как на желудочно-кишечный тракт, так и на функционирование головного мозга. Антиоксиданты и жирорастворимые витамины в зеленых листовых овощах обеспечивают защиту от снижения когнитивных способностей.

Жирные кислоты омега-3, содержащиеся в рыбе, способствуют уменьшению уровня бета-амилоида в крови — белка, ассоциируемого с болезнью Альцгеймера. Кофеинсодержащие напитки также демонстрируют благотворное влияние на память.

Ранее невролог Екатерина Демьяновская заявила, что езда на велосипеде помогает в профилактике болезни Альцгеймера. Она отметила, что регулярные велопрогулки также будут полезны для сердца и мышц.

Читайте также
Трихолог назвала неожиданный фактор раннего облысения
Здоровье/красота
Трихолог назвала неожиданный фактор раннего облысения
Психолог объяснила, как снять напряжение в пробке
Здоровье/красота
Психолог объяснила, как снять напряжение в пробке
Советы великой Бехтеревой для тех, кому за 60: 7 простых правил, сохраняющих ясный ум и отодвигающих старость
Общество
Советы великой Бехтеревой для тех, кому за 60: 7 простых правил, сохраняющих ясный ум и отодвигающих старость
Троицкая родительская суббота в 2026 году: как поминать и что нельзя делать
Семья и жизнь
Троицкая родительская суббота в 2026 году: как поминать и что нельзя делать
Невролог перечислил неочевидные факторы развития болезни Альцгеймера
Здоровье/красота
Невролог перечислил неочевидные факторы развития болезни Альцгеймера
Здоровье
память
врачи
диетологи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыта судьба выживших при атаке ВСУ моряков из Азербайджана
На месте пропажи Усольцевых под Красноярском нашли следы медведей
Легитимность парламентских выборов в Армении оказалась под ударом
СК возбудил уголовное дело после взрыва на улице Введенского в Москве
В Кремле раскрыли, о чем Путин будет говорить с кабмином
Когда техника становится частью характера дома
Зеленский «слил» Абрамовича: какие каналы связи с Москвой остались у Киева
Пескова спросили про вероятность встречи Путина и Пашиняна
Энергетик ответил, откроется ли Ормузский пролив
«Закрываем лазейки»: депутат о новых мерах защиты от кибермошенничества
Наступление ВС РФ на Харьков 10 июня: штурм Казачьей Лопани, десятки убитых
В Кремле отреагировали на удар по панораме обороны Севастополя
Балицкий раскрыл подробности атаки ВСУ на автобус в Мелитополе
В Кремле раскрыли, чем закончится борьба России за свои регионы
Песков анонсировал участие Президента России в саммите АСЕАН
Песков объяснил, что доказала атака ВСУ на символ обороны Севастополя
Песков заявил, что Путина проинформировали о взрыве в Балашихе
Атакованный под Мелитополем ВСУ автобус «Камаз» был заполнен на треть
Стало известно, к чему приведут протесты в Британии из-за нападения суданца
Аналитик ответил, опасно ли использовать старые роутеры
Дальше
Самое популярное
Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб
Общество

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше
Россия

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.