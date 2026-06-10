Врачи назвали четыре главных продукта для памяти La Nacion: кофе и овощи помогут сохранить память

Четыре продукта помогут предотвратить возрастную потерю памяти, сообщает La Nacion со ссылкой на диетолога Мерседес Энгманн и невролога Люсию Завалу. По мнению врачей, для профилактики проблем с памятью в рацион следует добавить ферментированные продукты, зеленые листовые овощи, рыбу и напитки с кофеином.

Пробиотики в составе ферментированных продуктов, по их утверждению, положительно влияют как на желудочно-кишечный тракт, так и на функционирование головного мозга. Антиоксиданты и жирорастворимые витамины в зеленых листовых овощах обеспечивают защиту от снижения когнитивных способностей.

Жирные кислоты омега-3, содержащиеся в рыбе, способствуют уменьшению уровня бета-амилоида в крови — белка, ассоциируемого с болезнью Альцгеймера. Кофеинсодержащие напитки также демонстрируют благотворное влияние на память.

Ранее невролог Екатерина Демьяновская заявила, что езда на велосипеде помогает в профилактике болезни Альцгеймера. Она отметила, что регулярные велопрогулки также будут полезны для сердца и мышц.