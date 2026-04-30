Волочкова рассказала, что продолжает общение с Пугачевой

Заслуженная артистка РФ Анастасия Волочкова рассказала РИА Новости, что продолжает близко общаться с певицей Аллой Пугачевой после ее отъезда из России. Волочкова напомнила о своих двух операциях на ногу в феврале текущего года, которые проходили в Германии.

По словам Волочковой, Пугачева одной из первых поддержала ее после хирургического вмешательства.

Алла Борисовна была одной из первых, кто поддержал меня после операции, мы с ней разговаривали. Она часто дает мне очень мудрые советы в переписках, — сказала Волочкова.

Балерина также отметила, что Пугачева сыграла важную роль в ее жизни.

Алла Борисовна — это человек, которому я очень благодарна. Она поддерживала меня во все времена. Я, кстати, отправила ей видеопоздравление с днем рождения, — добавила Волочкова.

Она также отметила, что обязана жизнью певцу Николаю Баскову. По словам артистки, ее и певца связывают особенные чувства, которые не угасают до сих пор. Она отметила, что Басков помогал ей морально.