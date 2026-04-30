30 апреля 2026 в 05:14

Волочкова рассказала, что продолжает общение с Пугачевой

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Заслуженная артистка РФ Анастасия Волочкова рассказала РИА Новости, что продолжает близко общаться с певицей Аллой Пугачевой после ее отъезда из России. Волочкова напомнила о своих двух операциях на ногу в феврале текущего года, которые проходили в Германии.

По словам Волочковой, Пугачева одной из первых поддержала ее после хирургического вмешательства.

Алла Борисовна была одной из первых, кто поддержал меня после операции, мы с ней разговаривали. Она часто дает мне очень мудрые советы в переписках, — сказала Волочкова.

Балерина также отметила, что Пугачева сыграла важную роль в ее жизни.

Алла Борисовна — это человек, которому я очень благодарна. Она поддерживала меня во все времена. Я, кстати, отправила ей видеопоздравление с днем рождения, — добавила Волочкова.

Она также отметила, что обязана жизнью певцу Николаю Баскову. По словам артистки, ее и певца связывают особенные чувства, которые не угасают до сих пор. Она отметила, что Басков помогал ей морально.

Культура
Россия
Анастасия Волочкова
Алла Пугачева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ученые оценили реальные перспективы пилотируемых миссий на Венеру
Косметолог рассказала о неожиданном способе справиться с депрессией
Сердцу не прикажешь: как правильно питаться, чтобы не «заработать» инфаркт
Стало известно, какая отрасль получает более 350 тысяч рублей
HR-эксперт ответила, почему успешные женщины зачастую чувствуют пустоту
Россиянам объяснили, чем опасно бесконтрольное употребление разных напитков
В одном из домов Москвы произошел взрыв и начался пожар
В Перми и Бугульме ввели ограничения на полеты
Минобороны РФ раскрыло детали операции с применением «Урагана» против ВСУ
Назван неочевидный продукт, помогающий быстрее похудеть
Волочкова рассказала, что продолжает общение с Пугачевой
«Черная метка»: Дмитриев предрек Мерцу последствия из-за слов Трампа
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 30 апреля
«Геймеры — лучшие дроноводы»: как в РФ создают войска беспилотных систем
Дмитриев рассказал, что привело британцев к пустым полкам в магазинах
Разведывательный беспилотник сбили рядом с посольством США в Ираке
Трамп анонсировал высадку астронавтов на Луну
Россиян ждут две серии длинных выходных в мае
Соцфонд назвал средний размер пенсий россиян
Зеленский напрягся. Мадьяр занялся венграми в Закарпатье: как он их защитит
Дальше
Самое популярное
3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
Семья и жизнь

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне
Общество

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне

Нарезаю тесто на полоски и просто закручиваю: через 20 минут яблочные розочки готовы, красивый десерт к чаю
Общество

Нарезаю тесто на полоски и просто закручиваю: через 20 минут яблочные розочки готовы, красивый десерт к чаю

