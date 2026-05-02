«Нас ждут проблемы»: бизнесмены опасаются краха нефтяного рынка

На фоне ограничений судоходства в Ормузском проливе возможно резкое ухудшение ситуации на мировом нефтяном рынке, сообщает CNN. По данным издания, ключевым фактором становится сокращение запасов нефти и нефтепродуктов в западных странах.

Если пролив останется закрытым, нас ждут еще большие проблемы, — сказал глава нефтяной компании Exxon Даррен Вудс.

Вудс отметил, что ранее перебои в поставках частично компенсировались за счет уже находящихся в пути танкеров и высвобождения стратегических резервов США. Однако, по его словам, эти механизмы постепенно исчерпываются, что усиливает давление на рынок. Источник приводит данные Управления энергетической информации США, согласно которым запасы бензина снизились до 222 млн баррелей, достигшие минимального уровня для этого времени года за более чем десять лет.

Также по оценкам Kpler и ВМС Великобритании, поток судов уменьшился примерно на 90%, и сейчас ежедневно через пролив проходят менее десяти кораблей. Сообщается, что около 20 тысяч моряков остаются на судах в Персидском заливе в ожидании возможности выхода.

Ранее японская компания Taiyo Oil приобрела партию российской нефти с Сахалина сорта Sakhalin Blend. Закупка была осуществлена в рамках диверсификации источников поставок за пределами Ближнего Востока.