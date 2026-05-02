02 мая 2026 в 14:51

«Нас ждут проблемы»: бизнесмены опасаются краха нефтяного рынка

CNN: нефтяному бизнесу грозит кризис из-за ухудшения ситуации на рынке

На фоне ограничений судоходства в Ормузском проливе возможно резкое ухудшение ситуации на мировом нефтяном рынке, сообщает CNN. По данным издания, ключевым фактором становится сокращение запасов нефти и нефтепродуктов в западных странах.

Если пролив останется закрытым, нас ждут еще большие проблемы, — сказал глава нефтяной компании Exxon Даррен Вудс.

Вудс отметил, что ранее перебои в поставках частично компенсировались за счет уже находящихся в пути танкеров и высвобождения стратегических резервов США. Однако, по его словам, эти механизмы постепенно исчерпываются, что усиливает давление на рынок. Источник приводит данные Управления энергетической информации США, согласно которым запасы бензина снизились до 222 млн баррелей, достигшие минимального уровня для этого времени года за более чем десять лет.

Также по оценкам Kpler и ВМС Великобритании, поток судов уменьшился примерно на 90%, и сейчас ежедневно через пролив проходят менее десяти кораблей. Сообщается, что около 20 тысяч моряков остаются на судах в Персидском заливе в ожидании возможности выхода.

Ранее японская компания Taiyo Oil приобрела партию российской нефти с Сахалина сорта Sakhalin Blend. Закупка была осуществлена в рамках диверсификации источников поставок за пределами Ближнего Востока.

Сырский «спалил» свое местоположение через Telegram
Квартира загорелась в многоквартирном доме в Люберцах
Россия не просит у Германии разрешения почтить память героев ВОВ
«Нас ждут проблемы»: бизнесмены опасаются краха нефтяного рынка
Путин подписал важный закон об ИИ в России
Россиян предупредили о маскировке мошенников в майские праздники
Звезда КВН погибла в страшном ДТП
Путин разрешил открыть казино еще в одном российском регионе
Почему не работает Telegram сегодня, 2 мая: замедление, будет ли блокировка
Собянин сообщил о еще одном уничтоженном БПЛА вблизи Москвы
В Сети показали обстановку на площади около Дома профсоюзов в Одессе
Спортсмен из Якутии установил национальный рекорд
Начало лесного пожара в Есауловской петле попало на видео
Турция прикрыла «форточку» для российских товаров
«Разрушение Альянса»: Туск обвинил США в катастрофе
Подросток лишился части черепа из-за «обычной простуды»
Погода в Москве в воскресенье, 3 мая: жара до +21 градуса и южный ветер
В России придумали новый подход к подготовке вожатых
Пять строений и сухая трава загорелись в СНТ под Красноярском
Самокатчик ударил прохожего пистолетом по голове и сбежал
Дальше
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло
Кидаю овсянку, яйцо и тертое яблоко в сковороду — через 12 минут полезные оладьи как лепешки, только без муки
