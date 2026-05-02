День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 мая 2026 в 11:34

ФНС постучалась в двери известного российского вратаря

SHOT: футболист Малафеев рискует лишиться сразу двух своих компаний

Вячеслав Малафеев Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Бывший вратарь сборной России Вячеслав Малафеев может лишиться сразу двух своих компаний, сообщает Telegram-канал SHOT. По данным канала, федеральная налоговая служба направила бизнесу спортсмена предупреждения о возможной блокировке.

В публикации речь идет о спортивной компании «Любытино-Слалом», которой он владеет вместе с бывшей супругой, и риэлторской фирме «М16 Групп». Авторы считают, что первая, зарегистрированная в 2011 году, по итогам 2025 года впервые показала убыток — 11,8 млн рублей против прибыли 26,8 млн годом ранее. Вторая компания, работающая с 2016 года, не предоставляла финансовую отчетность ни разу.

Источник передает, что в случае дальнейших нарушений обе структуры могут быть признаны банкротами. При этом одна из компаний Малафеева, издательское ООО «РОСВМ», уже была заблокирована ФНС в декабре 2025 года из-за длительного отсутствия отчетности. Единственным действующим активом остается риелторское агентство «АНВМ М16», которое в прошлом году принесло порядка 200 тысяч рублей прибыли.

Ранее федеральная налоговая служба подала в арбитражный суд Москвы заявление о банкротстве сына миллиардера Владимира Потанина. В материале сказано, что причиной стал долг перед налоговой в 1 млн рублей. Суд назначил проверку обоснованности этого заявления на июнь.

Самое популярное
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать

«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло
Культура

«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло

Натираю сыр на терке и в духовку — через 7 минут сырные палочки готовы, хрустящие, нежные. Находка к чаю
Общество

Натираю сыр на терке и в духовку — через 7 минут сырные палочки готовы, хрустящие, нежные. Находка к чаю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.