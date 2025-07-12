Смерть матери, анорексия и срок за наркотики: как живет дочь Малафеева

Дочь бывшего вратаря «Зенита» и сборной России Вячеслава Малафеева Ксения поступила в ГИТИС. Как девушка пережила смерть матери, сколько лечилась от наркозависимости и какие у нее отношения с отцом — в материале NEWS.ru.

Как дочь Малафеева пережила смерть матери

Ксения родилась 3 декабря 2003 года в Санкт-Петербурге в семье экс-футболиста Малафеева и его первой супруги Марии. В 2005-м родился ее брат Максим. Когда Ксении было семь лет, она лишилась матери.

Марина Малафеева занималась продюсерской деятельностью и продвигала музыкальный дуэт «М-16». Вместе с солистом коллектива Дмитрием Рыбаковым она попала в ДТП в марте 2011 года. Машина супруги футболиста протаранила рекламный щит и врезалась в дерево. Певец выжил, а жена Малафеева погибла на месте. Следственное управление ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области установило, что она была за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Уголовное дело закрыли в связи с отсутствием состава преступления.

Ксения тяжело перенесла смерть матери и долгое время не могла принять новую супругу отца Екатерину (в девичестве — Комякова), на которой экс-футболист женился в декабре 2012 года. Она конфликтовала с мачехой, красила волосы в яркие цвета, делала татуировки и пропадала в ночных клубах.

«С мачехой не общаюсь достаточно давно. Все общение, которое было, просто никакое. Я просто не верю этому человеку, не понимаю ее поступков. У меня нет желания с ней общаться», — сказала Ксения.

Ксения Малафеева Фото: t.me/malyshkkkkaa

В соцсетях девочка писала о любви, дружбе, уходе за собой, правильном питании и похудении. В какой-то момент Ксения практически перестала есть и стала стремительно терять вес. Врачи диагностировали у нее анорексию. Дочери Малафеева пришлось питаться через капельницу. За время лечения Ксения смогла набрать 11 кг.

У дочери Малафеева также начались проблемы с учебой. Сначала Ксения ходила в престижную православную частную школу семьи Шостаковичей на Васильевском острове в Санкт-Петербурге, затем ее перевели в лицей № 82 имени Знаменского, позднее — на домашнее обучение.

Почему дочь Малафеева оказалась в реабилитационном центре

В возрасте 16 лет Ксения съехала от отца в отдельную квартиру. В марте 2020 года ее задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в торговле наркотиками. Вина девушки была доказана. Суд приговорил Ксению к четырем годам лишения свободы условно.

«Это ее ошибка в первую очередь. Мы тоже недосмотрели. Я понимал, что наказание будет плюс-минус таким. Она же несовершеннолетняя, это будет максимум условный срок с учетом всех обстоятельств. Суд обязал пройти как медицинское лечение, так и, в принципе, реабилитацию», — говорил Малафеев.

Футболист отправил дочь в реабилитационный центр, где она провела восемь месяцев. Зимой 2023-го девушка сообщила в соцсетях, что победила зависимость и наладила отношения с отцом.

«Реабилитация была пять лет назад. Центр находился достаточно далеко от дома, от Санкт-Петербурга. Несколько раз меня навещали близкие, например в мой день рождения. <…> Сейчас в моей жизни новый этап. Я нечасто вспоминаю [реабилитацию], спокойно к этому отношусь. Ситуаций, когда было плохо, очень много, но это естественно для людей, которые попадают в реабилитационные центры. Происходит полная трансформация», — рассказала Ксения в интервью изданию Super.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В 2023 году Малафеева уезжала в Дубай. После возвращения в Россию девушка снова попала в реабилитационный центр на фоне обострившегося расстройства пищевого поведения.

Ксения наладила отношения со второй супругой отца, с которой Малафеев развелся в 2023 году. «Как бы тяжело моим близким ни было видеть, что со мной происходит, они в меня верили, и я верила. Все обиды и недопонимания мы разобрали несколько лет назад. Папа меня поддерживает, у нас очень теплые отношения. И я благодарна второй маме [Екатерине]. Мы нашли общий язык, оставив негатив в прошлом», — заявила Ксения.

Сейчас экс-футболист женат на 24-летней гимнастке Ангелине Шкатовой. Экс-вратарь «Зенита» скоро станет отцом в четвертый раз, его супруга ждет мальчика.

В какой институт поступила дочь Малафеева

В студии программы «Звезды сошлись» Ксения рассказывала, что 10–11-й классы окончила дистанционно, так как лежала в рехабе. Затем у девушки был длительный период социальной адаптации.

«Мне было вообще не до поступления — это длилось три года. До меня дошло, что нужно поступать, только в этом году», — говорила Ксения в 2024-м.

Ксения Малафеева Фото: t.me/malyshkkkkaa

В начале июля 22-летняя дочь Малафеева сообщила в соцсетях, что поступила в ГИТИС на специальность «артист театра и кино». Девушка опубликовала фотографию у фасада здания института.

«Я загорелась как никогда. В 2024 году за четыре месяца я подготовилась к ЕГЭ по литературе. Сдала его не очень хорошо, на 56 баллов, но минимальный был 45. [В ГИТИС] я поступила своим честным трудом. Когда пришла на первый тур, то поняла, что это мое», — сказала Ксения.

Чем сейчас занимается дочь Малафеева

Дочь Малафеева сообщила, что сейчас у нее новый жизненный этап и к пройденным испытаниям она относится с благодарностью. По словам девушки, она самостоятельно справляется со всеми проблемами, без помощи психолога. Ксения активно ведет соцсети и сочиняет стихи. Девушка не рассказывает публично о личной жизни.

В 2024 году вышла песня Ксении «Зажигаю свет». Она рассказывала, что композиция посвящена сложным отношениям с отцом. Ксения заявила, что на запись трека потратила около миллиона рублей. Летом 2023-го Ксения должна была участвовать в шоу «Пацанки», но в последний момент отказалась.

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