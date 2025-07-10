Звездного баскетболиста РФ задержали в Париже: что грозит, мнение Захаровой

Российского баскетболиста Даниила Касаткина задержали во Франции. Американские власти обвиняют игрока в участии в хакерской группе. Как задержание Касаткина прокомментировали в МИД России, чем он известен и какое наказание грозит спортсмену — в материале NEWS.ru.

Что известно о задержании баскетболиста Касаткина

21 июня Касаткина задержали во Франции в аэропорту Шарль-де-Голль по запросу американских властей. Баскетболиста обвиняют в причастности к хакерской группировке, совершавшей атаки с помощью программ-вымогателей на 900 организаций, включая два федеральных учреждения США. По данным американских следователей, Касаткин якобы участвовал в переговорах о выплате выкупа от имени хакеров. Спортсмен не признает свою вину.

Адвокат Касаткина Фредерик Бело заявил, что баскетболист купил подержанный ПК у злоумышленников, который был взломан хакером. Он заявил, что спортсмен не обладает компьютерной грамотностью и не умеет устанавливать приложения. Кроме того, баскетболист использовал компьютер, не сменив аккаунт пользователя. По словам Бело, устройство управлялось удаленно.

Адвокат подчеркнул, что его подзащитный не имел никакого отношения к хакерской деятельности, что может свидетельствовать либо о технической ошибке, либо о преднамеренной провокации.

Баскетболист приехал во Францию, чтобы сделать предложение своей девушке. С 23 июня Касаткин находится под стражей. 8 июля суд продлил срок ареста, отказав ему в освобождении под залог.

В каких условиях содержится баскетболист Касаткин во французской тюрьме

Адвокат призвал освободить Касаткина из-под стражи. По словам Бело, спортсмен жалуется на ухудшение состояния здоровья и не чувствует себя в безопасности в тюрьме. За время задержания он потерял шесть килограммов. Адвокат также заявил, что пребывание в камере негативно влияет на кондиции баскетболиста.

«В его камере нет стула, доступа к тренажерному залу или спортивной площадке», — приводит слова Бело Le Parisien.

Мария Захарова Фото: МИД РФ

Как на задержание Касаткина во Франции отреагировали в МИД России

Посольство РФ в Париже разбирается с вопросом задержания баскетболиста Касаткина, сообщила представитель МИД России Мария Захарова. По данным Telegram-канала Mash на спорте, к игроку не пускают российских дипломатов.

Ситуация с Касаткиным требует больше деталей, заявил президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко. По его мнению, пока преждевременно делать какие-то выводы.

«Уверен, что все дипломатические службы получат детали в ближайшее время», — заявил Кириленко.

Касаткин является хорошо подготовленным и смелым игроком, заявил NEWS.ru баскетбольный эксперт, комментатор Владимир Гомельский.

«Что касается этой криминальной истории, откуда мы можем знать, что было в США и какое к этому отношение имел Даниил? Поэтому я воздержусь от комментариев. Он хорошо подготовленный, смелый игрок, который может быть полезен любой команде. Ему нужно прибавить в реализации дальних и средних бросков», — сказал Гомельский.

Чем известен баскетболист Касаткин

Касаткин родился 25 января 1999 года. С шести лет он играл за школу ЦСКА. В 2015 году его признали самым ценным игроком юношеского первенства.

В возрасте 17 лет Касаткин переехал в США, где сначала выступал за школьную команду Mountain Mission, а затем пробовал свои силы в студенческом баскетболе. Россиянин играл в лиге NCAA за коллектив Penn State.

Даниил Касаткин Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

В 2021 году Касаткин подписал контракт со столичным клубом МБА. В составе этой команды он играл в Единой Лиге ВТБ, неоднократно попадал в символические сборные тура, а также участвовал в «Матче всех звезд». Касаткин принял участие в 172 матчах и дважды становился бронзовым призером Кубка России.

3 июля МБА объявил об уходе баскетболиста из клуба. На данный момент он является свободным агентом. Касаткин провел несколько матчей за молодежную и основную сборную России.

Какое наказание грозит баскетболисту Касаткину

Франция и США связаны двусторонним договором об экстрадиции от 23 апреля 1996 года, согласно которому Париж обязан задержать лицо по запросу Вашингтона, заявил NEWS.ru адвокат Сергей Жорин. По его словам, окончательное решение о выдаче задержанного принимает министр юстиции. Несмотря на положительное заключение суда, он может отказать, если есть риск нарушения конституционных или прав человека.

«Выдача — не автоматическая обязанность: Франция вправе отказать, если запрос нарушает условия договора или права обвиняемого. Франция не выдает собственных граждан, но регулярно выдает иностранцев, если запрос соответствует условиям договора. В прошлом Франция экстрадировала россиян и других граждан не из Европы, когда существовали соответствующие соглашения. Наличие нескольких договоров (например, с Россией и США) не препятствует рассмотрению запроса от одной стороны, если нет конфликтов или если нормы не противоречат друг другу», — объяснил Жорин.

Адвокат отметил, что Россия как третья страна не имеет формального права вмешиваться в экстрадиционную процедуру между Францией и США. Однако, по словам Жорина, возможны неюридические меры, в частности дипломатический протест, аргументация политического характера обвинений, доводы о возможном нарушении прав человека в США. Ни один из этих шагов не гарантирует отказ Франции, если суды страны и министр юстиции сочтут запрос Вашингтона законным и соответствующим условиям договора, отметил Жорин.

Даниил Касаткин (слева) Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

По словам адвоката, Касаткину грозит от 5 до 20 лет тюрьмы, штрафы до нескольких миллионов долларов и конфискация электронных устройств. Жорин отметил, что при наличии отягчающих обстоятельств возможны более строгие санкции.

Юрист, правозащитник Михаил Салкин подтвердил NEWS.ru, что Касаткину грозит до 20 лет тюрьмы. Он добавил, что в отличие от российского Уголовного кодекса, где в самых тяжелых случаях при совершении нескольких преступлений предельное наказание может составлять 30 лет, в США срок лишения свободы за каждое преступление суммируется и может превышать 100 лет.

Почему в Шереметьево задержали баскетболистку США Бриттни Грайнер

В феврале 2022 года в аэропорту Шереметьево задержали американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. В ее багаже было обнаружено гашишное масло. Химкинский суд Москвы приговорил спортсменку к девяти годам колонии общего режима.

В октябре 2022-го Мособлсуд оставил без удовлетворения жалобу защиты спортсменки на приговор. В декабре 2022 года Грайнер обменяли на российского предпринимателя Виктора Бута, осужденного в США за торговлю оружием и преступный сговор.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

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