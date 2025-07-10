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10 июля 2025 в 11:36

«Смелый игрок»: Гомельский о задержании баскетболиста Касаткина во Франции

Гомельский назвал Касаткина хорошо подготовленным и интересным баскетболистом

Даниил Касаткин Даниил Касаткин Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Задержанный во Франции российский баскетболист Даниил Касаткин является хорошо подготовленным и смелым игроком, заявил NEWS.ru баскетбольный эксперт, комментатор Владимир Гомельский. Он отметил, что Касаткин может быть полезен для любой команды.

Что касается этой криминальной истории, откуда мы можем знать, что там было в США и какое к этому отношение имел Даниил? Поэтому здесь я воздержусь. Он хорошо подготовленный, смелый игрок, может быть полезен любой команде. Ему нужно прибавить в реализации дальних и средних бросков, — сказал Гомельский.

Касаткина задержали во Франции, куда он прибыл с целью сделать предложение своей девушке. Его арестовали в аэропорту Шарль-де-Голль. После задержания Касаткин был помещен под стражу, и теперь ему грозит экстрадиция в США. Американские власти обвиняют спортсмена в сговоре с целью компьютерного мошенничества. По их версии, хакерская группа совершила атаки на около 900 организаций, включая два федеральных учреждения США.

Адвокат баскетболиста Фредерик Бело заявил, что Касаткин не разбирается в информатике, купил подержанный компьютер и даже не умеет скачивать приложения. По его предположению, ПК был изначально взломан хакером, который использовал его в своих целях без ведома клиента.

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