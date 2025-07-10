Во Франции задержали российского баскетболиста

Российского баскетболиста Даниила Касаткина задержали во Франции, куда он прибыл с целью сделать предложение своей девушке, сообщило агентство AFP. Его арестовали во французском аэропорту Шарль-де-Голль.

После задержания Касаткин был помещен под стражу, и теперь ему грозит экстрадиция в США. Американские власти обвиняют спортсмена в сговоре с целью компьютерного мошенничества. По их версии, хакерская группа совершила атаки на около 900 организаций, включая два федеральных учреждения США.

Адвокат баскетболиста Фредерик Бело заявил, что Касаткин не разбирается в информатике, купил подержанный компьютер и даже не умеет скачивать приложения. По его предположению, ПК был изначально взломан хакером, который использовал его в своих целях без ведома клиента.

Ранее арбитр Богдан Головко был задержан полицией. Его подозревают в преднамеренной ошибке в пользу московского «Торпедо» в матче 34-го тура Первой лиги против «КАМАЗа» из Набережных Челнов.

Также стало известно, что олимпийский призер по боксу Камиль Джамалутдинов забыл 100 тысяч рублей в одном из московских банкоматов. Как отмечается, он попросил сотрудников полиции найти эти деньги.