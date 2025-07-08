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08 июля 2025 в 21:27

Олимпийский призер по боксу потерял деньги на Арбате

Призер Олимпиады по боксу Джамалутдинов забыл 100 тысяч рублей в банкомате

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Олимпийский призер по боксу Камиль Джамалутдинов забыл 100 тысяч рублей в одном из московских банкоматов пишет Telegram-канал «Mash на спорте». Как отмечается, он попросил сотрудников полиции найти эти деньги.

Джамалутдинов вошел в одно из банковских отделений на Арбате, вставил свою карту в банкомат, ввел пин-код и запросил необходимую сумму. Однако, отвлекшись, боксер не забрал выданные деньги и покинул отделение. Неизвестный, заметив это, воспользовался ситуацией и забрал все наличные.

Спустя некоторое время Джамалутдинов осознал, что не забрал деньги, и вернулся в банк, где обнаружил, что наличные пропали. После этого он обратился в полицию, и сотрудники правоохранительных органов начали расследование инцидента.

Ранее в Новой Москве задержали одного из подозреваемых в ограблении курьера с 127 млн рублей. Инцидент произошел в Москва-Сити 26 мая. Во время задержания злоумышленник открыл огонь, но был оперативно обезврежен силовиками. По предварительной информации, там также был второй подозреваемый, но информации о его задержании нет.

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