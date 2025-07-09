«Торпедо» обвиняют в подкупе судьи: что будет с клубом, его выгонят из РПЛ?

«Торпедо» обвиняют в подкупе судьи: что будет с клубом, его выгонят из РПЛ?

Футбольный арбитр Богдан Головко задержан полицией по подозрению в преднамеренной ошибке в пользу московского «Торпедо» в матче 34-го тура первой лиги против КАМАЗа из Набережных Челнов. Какое наказание грозит судье, в чем обвиняют владельцев столичного клуба и снимут ли команду с розыгрыша Российской премьер-лиги — в материале NEWS.ru.

Что известно о задержании арбитра Головко

Сотрудники МВД задержали Головко 8 июля при содействии Российского футбольного союза (РФС), который сотрудничает с силовыми структурами в области борьбы с коррупцией в судейском корпусе. В ходе матча «Торпедо» — КАМАЗ арбитр дважды не назначил пенальти в ворота москвичей в спорных эпизодах. Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) РФС рассмотрела оба случая: в одном признала решение Головко правильным, во втором — ошибочным. Итоговый счет 1:1 позволил «Торпедо» напрямую выйти в РПЛ.

Головко грозит до семи лет лишения свободы по статье 184 УК РФ (оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования). Адвокат Александр Добровинский заявил, что ему не очень ясна ситуация с задержанием арбитра. Он подчеркнул, что только суд «может и должен поставить точку в этом деле».

«Неизвестно, дал ли он (Головко. — NEWS.ru) показания. Надо смотреть, как будут развиваться события и следствие», — сказал Добровинский.

Что известно о задержании руководителей «Торпедо»

19 июня в отношении совладельца «Торпедо» Леонида Соболева и директора команды Валерия Скородумова возбудили уголовное дело по части 2 статьи 184 УК РФ. Они подозреваются в попытке дачи взятки одному из судей за принятие решения в пользу клуба.

Футбольный арбитр Богдан Головко Фото: Stupnikov Alexander/spartak.com/Global Look Press

По данным Sport Baza, руководители «Торпедо» якобы пытались повлиять на арбитра Максима Перезву. За последние три месяца он трижды назначался на домашние матчи столичной команды. 22 марта Перезва судил игру с «Родиной», 21 апреля — с «Уралом» и 11 мая — с «Шинником». Первые две встречи завершились вничью, а в последней «Торпедо» одержало победу со счетом 1:0. Сотрудники полиции провели обыски в офисах клуба и по месту жительства обоих фигурантов.

Соболев владеет строительной компанией «СГС-Югра», ему принадлежат 100% акций предприятия. Он стал учредителем ФК «Торпедо» в конце прошлого года вместе с руководителями «Сибпромстроя» Николаем Сторожуком и Владимиром Кожаевым. Ранее Соболев был президентом клуба «Ворскла» из Полтавы.

21 июня Мещанский суд Москвы арестовал владельца и директора «Торпедо». Позднее столичный клуб назначил Сергея Синяева на должность генерального директора. С 2023 года он управлял спортивными объектами команды.

По данным Sport Baza, под подозрение также попал матч «Сочи» — «Торпедо». Работавшие на той встрече на VAR Артем Любимов и Константин Аверьянов не вызваны на учебно-тренировочный сбор арбитров. Они не стали звать главного арбитра матча Инала Танашева к монитору в момент с возможным назначением пенальти в ворота «Торпедо». ЭСК приняла это решение ошибочным.

По информации Telegram-канала «О футболе на Руси», еще один неназванный российский клуб подозревают во взятках судьям. Журналист Иван Карпов сообщил, что в разработке якобы находятся девять арбитров, которые могли за финансовое вознаграждение влиять на результаты матчей.

Как на задержание арбитра Головко отреагировал бывший футбольный судья

Ошибка Головко могла повлиять на результат матча между «Торпедо» и КАМАЗом, заявил NEWS.ru бывший футбольный судья Игорь Федотов. Он напомнил, что к этой игре было повышенное внимание, поскольку решалась судьба выхода в РПЛ.

Бывший футбольный судья Игорь Федотов Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

«Это произошло при счете 1:1 (Головко не поставил пенальти. — NEWS.ru), то есть это могло повлиять на результат. Если за судьей пришли, значит есть доказательства в подкупе арбитра со стороны „Торпедо“. Есть видеопросмотр, где можно увидеть, что судья делал в этот момент, где находился. Если это открытый эпизод и для него это не нарушение, а во всех других аналогичных ситуациях он ставил пенальти, можно задать вопросы. Это был матч повышенной сложности за право выхода в РПЛ. К таким играм относятся по-другому», — сказал Федотов.

Экс-арбитр отметил, что Головко находился в хорошей позиции и ему никто не перекрывал обзор.

«Анализ по работе судей проводится не за одну игру, а за весь сезон. Если арбитр делает что-то по-другому в решающих матчах, значит его просят объясниться», — добавил Федотов.

Что ждет «Торпедо» после скандала с подкупом судей

РФС оказывает полную поддержку правоохранительным органам в связи с задержанием руководителей «Торпедо» и выступает за соблюдение правил честной игры. Генсек организации Максим Митрофанов уверен, что виновных установят и привлекут к ответственности. Он заявил, что департамент защиты игры РФС инициировал проверку, результаты которой передадут в контрольно-дисциплинарный комитет. Митрофанов не исключил, что в случае доказанности вины руководителей клуба в высшем дивизионе сыграет другая команда.

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что «Торпедо» снимут с розыгрыша РПЛ, если следователи докажут вину клуба в подкупе арбитров. Он признался, что задержание руководителей столичной команды стало полной неожиданностью.

Максим Митрофанов Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости

«Я не думал, что такое может случиться с клубом, дорожащим репутацией. Уверен, внутренние органы разберутся в этом деле, тогда можно как-то оценивать обвинения. Не думаю, что в нашем футболе остро стоит проблема влияния на результат и договорных матчей. Да, были дела, но, повторю, у нас жесточайший контроль», — заявил Колосков.

Заседание КДК РФС по ситуации с «Торпедо» состоится 10 июля. Клубу грозит штраф до 50 миллионов рублей, снятие до 15 очков и исключение из числа участников соревнований.

По информации «Спорт-Экспресса», «Торпедо» с большой долей вероятности исключат из розыгрыша РПЛ на фоне скандала с возможным подкупом судей. По данным издания, вместо столичной команды в РПЛ сыграет «Оренбург», хотя по итогам чемпионата этот коллектив вылетел из высшего дивизиона. В то же время Митрофанов допустил, что в случае исключения московского клуба из РПЛ в новом сезоне сыграют 15 клубов.

«Здесь очень сложный момент. Могут вернуть „Оренбург“. Я не думаю, что в РПЛ будет 15 команд. Это нечетное количество. Соответственно, какой-то клуб будет пропускать тур. Это не очень хорошо при подготовке к матчам», — сказал Федотов NEWS.ru.

Адвокат владельца московской команды Андрей Алешкин заявил, что «Торпедо» будет распущено, если клуб исключат из РПЛ.

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