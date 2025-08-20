Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Выживет в -35 °C и под палящим солнцем! Многолетник-чемпион красивого сада

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Львиный зев (антирринум) — настоящая находка для тех, кто хочет красивый сад без лишних хлопот. Это растение поражает своей выносливостью: оно не боится ни засухи, ни лёгких заморозков, а его цветение длится с июня до поздней осени.

Август — отличное время для посева львиного зева под зиму или высадки рассады, чтобы продлить цветение. Его яркие «собачки»-цветки бывают всех оттенков — от нежно-розового до насыщенно-бордового, а некоторые сорта даже махровые, как азалии.

Этот цветок идеален для клумб, бордюров, балконных ящиков и даже срезки — в вазе он стоит до двух недель! Главное — посадить его на солнце и не забывать про полив в засуху. А если прищипнуть верхушку, куст станет пышнее и зацветёт ещё обильнее. Попробуйте — и львиный зев станет вашим любимцем в саду!

Ранее сообщалось о многолетнике, который украсит ваш сад цветами-жемчужинками.

многолетники
садоводы
дачники
цветы
Мария Левицкая
М. Левицкая
