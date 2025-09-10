Польша обвинила РФ в ночной атаке дронами: как все было на самом деле

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о вторжении якобы российских дронов в воздушное пространство Польши в ночь на 10 сентября. В связи с этим на территории страны были закрыты четыре аэропорта, Туск созвал экстренное заседание кабинета министров. Примечательно, что это произошло накануне старта российско-белорусских учений «Запад-2025». Каковы истинные причины польской истерики и чего добивается Варшава — в материале NEWS.ru.

Что известно о БПЛА в воздушном пространстве Польши

Польские власти сообщили, что в ночь на 10 сентября в воздушное пространство страны залетели иностранные боевые БПЛА. Их количество не уточняется, в Сети появилась фотография одного беспилотника. По данным польских СМИ, дрон был найден в окрестностях поселения Мнишкув в Лодзинском воеводстве, к юго-западу от Варшавы. Как сообщило польское издание Onet, около 20 БПЛА могли нарушить воздушное пространство Польши. По его данным, один из дронов был обнаружен в деревне Чоснувка в Люблинском воеводстве, обломки другого упали на жилой дом в городе Вырыки.

Официальные власти Польши не называли число залетевших в страну БПЛА. По словам Туска, их количество было «огромным» и дроны якобы были «российскими». Он также сообщил, что военные применили оружие против летательных аппаратов, поскольку они были способны «представлять угрозу».

Два аэропорта Варшавы, а также Жешув-Ясенка и Люблин на юго-востоке республики временно закрыли из-за «незапланированной военной активности».

Утром 10 сентября Туск провел экстренное заседание с министрами, ответственными за безопасность. Польский премьер заявил, что проинформировал генсека НАТО Марка Рютте о текущей ситуации и мерах, принятых в отношении объектов, нарушивших воздушное пространство страны.

Дональд Туск Фото: Fot.Tedi/Newspix.Pl/Global Look Press

Что заявили в Белоруссии по поводу дронов в Польше

Первый замминистра обороны Белоруссии Павел Муравейко сообщил, что в ночь с 9 на 10 августа Минск оповестил Польшу о приближении к ее территории «неизвестных летательных аппаратов».

«Это позволило польской стороне оперативно отреагировать на действия беспилотников, подняв в воздух свои дежурные силы. Справедливости ради стоит отметить, что польская сторона также информировала белорусские дежурные боевые расчеты о приближении к границе Республики Беларусь неопознанных летательных аппаратов с территории Украины», — отметил Муравейко.

Он также добавил, что часть «заблудившихся» в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) беспилотников была уничтожена силами ПВО Белоруссии.

Как на обвинения Польши отреагировали в России

Временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш сообщил, что его вызвали в МИД страны в связи с инцидентом. Дипломат назвал заявления властей о российском происхождении дронов, сбитых над территорией страны, беспочвенными. «Никаких доказательств, что эти дроны имеют российское происхождение, не представлено», — сказал он.

Позже в Минобороны РФ заявили, что в ночь на 10 сентября был нанесен массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, а также в Виннице и Львове. В ведомстве подчеркнули, что объекты для поражения на территории Польши не планировались. «Максимальная дальность полета применяемых в ударе российских БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км. Тем не менее мы готовы по данной теме провести консультации с Министерством обороны Польши», — заявили в МО РФ.

Военнослужащий ВС РФ Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Почему БПЛА так сильно напугали Варшаву и страны НАТО

Инцидент над территорией Польши произошел накануне совместных российско-белорусских учений «Запад-2025». В ходе маневров планируется отработать новые тактические приемы применения сухопутных войск с учетом опыта современных конфликтов. В учениях примут участие более 13 тысяч солдат.

Страны НАТО заранее пообещали отреагировать на маневры у границ Польши и Литвы. По данным Politico, с 12 по 16 сентября Москва будет отрабатывать сценарии возможных столкновений с силами Альянса.

«Мы должны серьезно относиться к учениям вблизи границ НАТО и ЕС; как соседние страны, так и само НАТО относятся к ним с максимальной серьезностью. Литва и наши союзники готовы, едины и будут внимательно следить за развитием событий», — сказал замминистра обороны Литвы Томас Годляускас.

Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой напрямую связал истерию Польши по поводу дронов с учениями РФ и Беларуси «Запад-2025».

«Эти учения очень нервируют непосредственно войска НАТО. В целом эта вся нервозность объяснима тем, что они привыкли действовать безнаказанно и в одностороннем порядке, а когда видят, что Россия и Беларусь принимают адекватные действия, конечно, они в панике, в растерянности и начинают обвинять Россию в нагнетании истерии, хотя сами занимаются этим уже не первый год», — заявил эксперт NEWS.ru.

Ранее стало известно, что сотрудники Комитета государственной безопасности Белоруссии задержали польского шпиона, который собирал информацию о предстоящих белорусско-российских учениях «Запад-2025», сообщил телеканал «Беларусь 1». По информации СМИ, это произошло в городе Лепеле Витебской области.

Отмечается, что у гражданина Польши Гжегоша Гавела нашли распечатку на восьми страницах формата А4, которая оказалась ксерокопией документа по учениям «Запад-2025» с грифом секретности.

Военнослужащие ВС РФ Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Чего добивается Польша

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник считает, что Туск закатывает истерику по любому поводу. По словам собеседника, польский премьер действует по принципу: «Будут дроны — хорошо, не будут — мы их придумаем».

«Я думаю, что этот инфоповод раздувается, чтобы надавить на Россию. Мы уже видим, как там просят ввести против РФ новые санкции. Вот только Польша просит об этом Евросоюз. Сами-то они на это способны. Поэтому все эти старые политики, которые находятся в Польше, их вообще надо уже убирать и развивать новые отношения. Потому что их действующая власть вредит суверенитету страны, они действуют только по указке Евросоюза либо США. Польша начала подниматься, когда с Россией дружила. А сейчас — нет. Их попытки надавить на Москву — это смешно», — объяснил парламентарий NEWS.ru.

Какую роль сыграла Украина в инциденте с беспилотниками

Появление беспилотников на территории Польши — это «чистейшая провокация со стороны Украины», считает Липовой. По его мнению, таким образом Киев хочет втянуть НАТО в конфликт с Москвой.

«Все это в комплексе подготовки к учениям, которые анонсированы со стороны Евросоюза как защита от России. И Украина, которая сейчас занимает активную провокационную позицию создания различного рода очагов напряженности между НАТО и Россией, чтобы втянуть НАТО в конфликт с Россией, тем самым спрятаться за их спины для того, чтобы уйти от ответственности и чтобы НАТО начало воевать за Украину», — заключил эксперт.

В свою очередь генерал-майор в отставке Владимир Царенко отметил, что Польша, по его мнению, давно заслуживает, чтобы российская армия нанесла удар по ее территории. «Тут готовят боевиков ВСУ, тут склады для Украины. Отсюда корректируют удары дронов по России. И чего вы хотите? Допрыгаетесь же, ляхи. Сами просите, чтобы вас ударили», — считает отставной генерал.

