НАТО пообещало ответ на российско-белорусские учения «Запад-2025»

Страны НАТО пообещали отреагировать на российско-белорусские маневры «Запад-2025», которые состоятся в сентябре у границ Польши и Литвы. По данным Politico, с 12 по 16 сентября Москва будет отрабатывать сценарии возможных столкновений с силами Альянса.

Мы должны серьезно относиться к учениям вблизи границ НАТО и ЕС; как соседние страны, так и само НАТО относятся к ним с максимальной серьезностью. Литва и наши союзники готовы, едины и будут внимательно следить за развитием событий, — сказал замминистра обороны Литвы Томас Годляускас.

Ранее газета The New York Times сообщила, что Москва, Пекин и Пхеньян формируют новый стратегический альянс, который может поставить под угрозу военную промышленность стран НАТО. Аналитики издания считают, что сотрудничество этих стран в части поставок боеприпасов или комплектующих может сократить время, якобы необходимое России для восстановления своих ВС в случае любой паузы в конфликте на Украине.

До этого сообщалось, что на Украине в рамках усилий Североатлантического альянса по подготовке к возможному прекращению боевых действий начали формировать штаб многонациональных сил под началом британского офицера. Уточнялось, что за управление им будет отвечать Лондон, в связи с этим рабочим языком штаба станет английский.