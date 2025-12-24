Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 декабря 2025 в 07:05

Названы процедуры, которые нужно пройти после новогодних праздников

Терапевт Лозикова: после праздников нужно сделать УЗИ органов брюшной полости

Фото: Shutterstock/FOTODOM
После новогодних праздников рекомендуется пройти ультразвуковое исследование органов брюшной полости, заявила NEWS.ru врач-терапевт Красногорской больницы Минздрава Подмосковья Анастасия Лозикова. По ее словам, необходимо также уделить внимание проверке состояния сердца, проведя электрокардиограмму.

Инструментальная диагностика занимает важное место в постпраздничном чекапе. Ультразвуковое исследование органов брюшной полости позволяет оценить состояние печени, желчного пузыря и поджелудочной железы. После новогодних каникул нередко выявляются признаки жирового гепатоза, застой желчи, реактивные изменения поджелудочной, которые длительное время могут протекать бессимптомно. По показаниям проводится УЗИ почек и щитовидной железы, — предупредила Лозикова.

Она подчеркнула, что при жалобах на проблемы с желудком, таких как изжога, боль в верхней части живота, тошнота или тяжесть после еды, необходимо провести фиброгастродуоденоскопию. По словам терапевта, этот метод помогает выявить гастрит, рефлюкс-эзофагит и обострение язвенной болезни, которые часто возникают после обильных приемов пищи.

После периода праздничных излишеств, когда наблюдаются переедание, избыточное потребление алкоголя, временное нарушение сна и снижение физической активности, нагрузка на сердечно-сосудистую систему существенно возрастает. В таких условиях электрокардиография становится простым и информативным методом первичной оценки состояния сердца, позволяющим выявить скрытые нарушения, которые могут оставаться бессимптомными, — добавила Лозикова.

Она пояснила, что ЭКГ способна выявить аритмии, такие как экстрасистолия, тахикардия или брадикардия, которые часто обостряются из-за стресса или неправильного питания. По словам Лозиковой, во время новогодних праздников учащенное сердцебиение или временные сбои могут быть восприняты как следствие усталости, однако только инструментальная диагностика позволяет их достоверно зафиксировать.

Ранее терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен заявила, что самая частая причина смерти в состоянии алкогольного опьянения — аспирация рвотных масс, что приводит к удушью. Кроме того, по ее словам, пьяный человек может получить серьезные травмы и не осознать этого.

