Опубликовано видео с места крушения самолета с главой Генштаба Ливии

В Сети опубликовали первые видеоматериалы с места крушения частного самолета в Турции. На кадрах, которые показало агентство DHA, запечатлена работа аварийно-спасательных служб на месте происшествия.

На записи видна деятельность специалистов, занимающихся поиском обломков воздушного судна. Также в кадр попали представители Ливии, прибывшие для участия в расследовании.

Ранее правительство Ливии официально объявило трехдневный общенациональный траур. Причиной стало крушение самолета, на борту которого находился начальник Генштаба армии Мухаммед аль-Хаддад.

До этого стало известно, что частный самолет Falcon 50 разбился недалеко от Анкары в Турции, о чем информировал глава МВД Турции Али Ерликая. На его борту находились пять человек, в том числе начальник Генштаба ливийской армии. В связи с этим инцидентом международный аэропорт Анкары Эсенбога был закрыт.

Кроме того, поисково-спасательные группы обнаружили обломки самолета с ливийским генералом на борту, пропавшего с радаров вблизи Анкары. В СМИ отмечалось, что работы проводились в районе Хаймана недалеко от аэропорта Эсенбога.