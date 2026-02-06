Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 февраля 2026 в 19:22

В США объявили о поимке опасного террориста

ФБР задержало ключевого подозреваемого в атаке на консульство США в Бенгази

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Федеральное бюро расследований США задержало ключевого фигуранта по делу о нападении на американское консульство в ливийском Бенгази в 2012 году, заявила генеральный прокурор Памела Бонди. Подозреваемый, Зубаяр аль-Бакуш, был экстрадирован в Соединенные Штаты, передает агентство Reuters.

Задержанному предъявят обвинения в убийстве, отметила генпрокурор. Кроме того, Зубаяру аль-Бакушу вменяют поджог и терроризм. Власти США связывают это нападение с деятельностью радикалов, имевших связи с международной террористической группировкой.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном угрозам со стороны группировки «Исламское государство» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), заявил о необходимости блокировать доступ террористов к современным коммерческим технологиям связи, таким как спутниковая система Starlink. Дипломат отметил, что радикалы все чаще применяют беспилотники для разведывательных целей, снабжения и нападений.

ФБР
США
террористы
задержания
Ливия
