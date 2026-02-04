Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 февраля 2026 в 20:55

Небензя призвал «отрезать» террористов от терминалов Starlink

Небензя призвал в ООН заблокировать террористам доступ к современным технологиям

Василий Небензя Василий Небензя Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Необходимо заблокировать доступ террористов к современным коммерческим технологиям связи, включая спутниковую систему Starlink, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза ООН, посвященном угрозам со стороны террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Дипломат обратил внимание, что радикальные объединения все активнее используют БПЛА для разведки, логистики и атак.

Рассчитываем на то, что государство, под юрисдикцией которого функционируют соответствующие технологические компании, проявит дальновидность и примет эффективные меры, — сказал Небензя.

По мнению российской стороны, международное сообщество должно сосредоточить усилия на предотвращении технического оснащения боевиков, чтобы лишить их преимуществ от новейших разработок.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Starlink незаконно использовали во время протестов в Иране и Венесуэле, а также для обеспечения боевых действий ВСУ. Она указала, что компания — владелец SpaceX отказывается соблюдать российское законодательство, необходимое для работы на территории РФ.

Василий Небензя
Россия
Starlink
террористы
беспилотники
ООН
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Первые соревнования Олимпиады-2026 стартовали в Италии
Две прибалтийских страны поменяли позицию в отношении России
Родители пили и заставляли работать? Что известно о семье жертвы педофила
При атаке дронов ВСУ под Белгородом пострадали взрослые и дети
В МИД России раскрыли реакцию США на предложение Путина по ДСНВ
Британцы устроили протест у Букингемского дворца из-за файлов Эпштейна
Десятки дронов ВСУ сбиты над шестью регионами России
Крупнейший застройщик попросил о помощи
Три страны ЕС отказались отправлять на Украину миллиарды
«ФАС изучит»: в России проверят цены на хлеб
Латиноамериканская страна потребовала экстрадиции Мадуро из США
Транспортный коллапс из-за снега: что делать, если увольняют за опоздания
Смерть матери, тайный поклонник, мнение об СВО: как живет Анна Чиповская
Гладков и еще 76 белгородцев застряли в лифте во время блэкаута
«Либо так, либо ничего»: США сорвали переговоры с Ираном в последний момент
Ядерное ограничение истекает в полночь: почему США не стали продлевать ДСНВ
Россия нанесла сокрушительный удар по ВСУ под Краматорском
Исполнитель «Ягоды малинки» попал в аварию на байке
Небензя призвал «отрезать» террористов от терминалов Starlink
Суд вынес суровый приговор Руту, взявшему Трампа на мушку
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет
Общество

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд
Семья и жизнь

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.