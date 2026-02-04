Небензя призвал «отрезать» террористов от терминалов Starlink Небензя призвал в ООН заблокировать террористам доступ к современным технологиям

Необходимо заблокировать доступ террористов к современным коммерческим технологиям связи, включая спутниковую систему Starlink, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза ООН, посвященном угрозам со стороны террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Дипломат обратил внимание, что радикальные объединения все активнее используют БПЛА для разведки, логистики и атак.

Рассчитываем на то, что государство, под юрисдикцией которого функционируют соответствующие технологические компании, проявит дальновидность и примет эффективные меры, — сказал Небензя.

По мнению российской стороны, международное сообщество должно сосредоточить усилия на предотвращении технического оснащения боевиков, чтобы лишить их преимуществ от новейших разработок.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Starlink незаконно использовали во время протестов в Иране и Венесуэле, а также для обеспечения боевых действий ВСУ. Она указала, что компания — владелец SpaceX отказывается соблюдать российское законодательство, необходимое для работы на территории РФ.