Захарова перечислила «грехи» спутников Илона Маска Захарова обвинила Starlink в незаконной работе в Иране, Венесуэле и на Украине

Спутниковую систему Starlink незаконно использовали во время протестов в Иране и Венесуэле, а также для обеспечения боевых действий ВСУ, заявила представитель МИД России Мария Захарова на брифинге. Дипломат обратила внимание на то, что компания-владелец SpaceX отказывается соблюдать российское законодательство, необходимое для работы на территории РФ, передает корреспондент NEWS.ru.

Показательны факты незаконного использования абонентских терминалов Starlink в ходе недавних антиправительственных протестов в Иране, в Венесуэле в 2024 году, задействование этой <...> системы интернет-связи для обеспечения боевых действий вооруженными формированиями Украины, террористическими группировками в Африке, Юго-Восточной Азии, — сказала она.

Ранее глава SpaceX Илон Маск сообщил о введении мер по ограничению спутниковой связи Starlink в России. Он подчеркнул, что эти шаги уже дали результаты, однако деталей не привел.

Военный эксперт Василий Дандыкин отметил в беседе с NEWS.ru, что ограничения спутниковой связи не повлияют на боеспособность армии РФ. Он напомнил, что у страны есть собственная система космической связи.