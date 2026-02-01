Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 февраля 2026 в 17:18

«Мы справимся»: военэксперт о словах Маска про ограничения Starlink в РФ

Военный эксперт Дандыкин: ограничения Starlink не повлияют на боеспособность РФ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Ограничения спутниковой связи Starlink в России не повлияют на боеспособность армии РФ, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. Он отметил, что у России есть собственная система космической связи.

Я думаю, мы справимся. У нас есть свои возможности, своя система космической связи. На самом деле Илон Маск (глава SpaceX. ― NEWS.ru) на 99% гораздо больше помогает Киеву своими станциями, которые мы уничтожаем. Поэтому, еще раз подчеркиваю, у нас нет даже тех, кто нам сочувствует, не говоря уже о другом. Я считаю, что мы сделали выводы с начала специальной военной операции по части связи и всего остального. У нас есть своя система космической связи, ― объяснил Дандыкин.

Ранее Маск сообщил о введении мер по ограничению спутниковой связи Starlink в России. Он подчеркнул, что эти шаги уже дали результаты, однако деталей не привел.

До этого глава SpaceX заявил, что «всегда рад» сотрудничеству с Киевом. Так он ответил на благодарность украинского министра обороны Михаила Федорова за то, что SpaceX ограничивает использование Starlink российской стороной.

Россия
Украина
СВО
Илон Маск
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыта точная дата переговоров по Украине в Абу-Даби
Россиянам объяснили, почему «ложиться под нож» за границей опасно
Погоня со стрельбой за 13-летним мальчиком за рулем Lada попала на видео
Шойгу объяснил, каким планам Запада по России и Китаю не суждено сбыться
На Украине жестко взялись за нелегальные терминалы Starlink
Сухой ветер и потепление до +10? Погода в Москве в марте: чего ждать
Волгоград превратился в Сталинград
Россиянам рассказали о главной ошибке при лечении гриппа
«Общение продолжится»: Россия и Китай укрепят диалог на высшем уровне
Пенсионерка провернула «схему Долиной» и внезапно умерла
Путин и Медведев почтили память первого президента России
Патриарх Кирилл в юности выпил две бутылки коньяка с «врагом» Церкви
Полиция задержала двоих россиян за убийство в Таиланде владельца наркошопа
Экс-депутат Рады раскрыл, как Киев усиливает переговорные позиции Москвы
Сноубордистка сутки выживала в глубине сахалинских сопок без еды и связи
«Кто окажется победителем»: политолог о потенциальной атаке США на Иран
Раскрыты подробности о юридической защите Мадуро в США
Бастрыкин взял на контроль дело о падении новорожденного в больнице Якутска
Стало известно, как еще один подросток избежал гибели в кемеровской сауне
Молодой мужчина выжил после 48 часов без легких и остановки сердца
Дальше
Самое популярное
Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно
Семья и жизнь

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно

Простое песочное печенье всего из трех ингредиентов: 20 минут, и готово
Семья и жизнь

Простое песочное печенье всего из трех ингредиентов: 20 минут, и готово

Вкусный плов из свинины — сытное и ароматное блюдо на каждый день
Семья и жизнь

Вкусный плов из свинины — сытное и ароматное блюдо на каждый день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.