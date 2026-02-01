«Мы справимся»: военэксперт о словах Маска про ограничения Starlink в РФ Военный эксперт Дандыкин: ограничения Starlink не повлияют на боеспособность РФ

Ограничения спутниковой связи Starlink в России не повлияют на боеспособность армии РФ, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. Он отметил, что у России есть собственная система космической связи.

Я думаю, мы справимся. У нас есть свои возможности, своя система космической связи. На самом деле Илон Маск (глава SpaceX. ― NEWS.ru) на 99% гораздо больше помогает Киеву своими станциями, которые мы уничтожаем. Поэтому, еще раз подчеркиваю, у нас нет даже тех, кто нам сочувствует, не говоря уже о другом. Я считаю, что мы сделали выводы с начала специальной военной операции по части связи и всего остального. У нас есть своя система космической связи, ― объяснил Дандыкин.

Ранее Маск сообщил о введении мер по ограничению спутниковой связи Starlink в России. Он подчеркнул, что эти шаги уже дали результаты, однако деталей не привел.

До этого глава SpaceX заявил, что «всегда рад» сотрудничеству с Киевом. Так он ответил на благодарность украинского министра обороны Михаила Федорова за то, что SpaceX ограничивает использование Starlink российской стороной.