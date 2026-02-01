Илон Маск заявил о мерах против использования Starlink в России

Глава SpaceX Илон Маск сообщил в соцсети X о введении мер по ограничению спутниковой связи Starlink в России. Он подчеркнул, что эти шаги уже дали результаты, однако деталей не привел.

Похоже, шаги, которые мы предприняли, чтобы остановить несанкционированное использование Starlink Россией, сработали. Дайте знать, если нужно сделать больше, — написал бизнесмен.

Ранее Маск заявил, что «всегда рад» сотрудничеству с Киевом. Так он ответил на благодарность украинского министра обороны Михаила Федорова за то, что SpaceX ограничивает использование Starlink российской стороной.

До этого американский миллиардер назвал министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского «слюнявым идиотом» после его высказываний об использовании Россией Starlink. Он напомнил главе МИД, что спутниковую связь SpaceX применяет в боевых действиях только укранская сторона.

Между тем стало известно, что российские войска 24 января уничтожили станции Starlink и сбили 88 беспилотников ВСУ. ВС РФ также ликвидировали до 190 военнослужащих ВСУ, боевую бронированную машину, 17 автомобилей, САУ «Гвоздика».