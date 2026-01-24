Расчеты ПВО и мобильные огневые группы подразделений группировки войск «Запад» за минувшие сутки сбили 88 беспилотников ВСУ, рассказал начальник пресс-центра группировки Иван Бигма. По его словам, также противник лишился станции спутниковой связи Starlink.

Кроме того, выявлены и уничтожены 35 пунктов управления БПЛА, станция спутниковой связи Starlink и шести складов боеприпасов ВСУ, — отметил Бигма.

Он добавил, что российские военнослужащие плюс к этому ликвидировали до 190 военнослужащих ВСУ, боевую бронированную машину, 17 автомобилей, САУ «Гвоздика», пять минометов и девять наземных робототехнических комплексов.

Ранее сообщалось, что российские войска в течение недели освободили пять населенных пунктов в зоне СВО. Симиновка под Харьковом и Новопавловка в ДНР были взяты под российский контроль подразделениями группировок войск «Север» и «Центр» соответственно. «Восток» и «Днепр» освободили Прилуки и Павловку в Запорожской области.

До этого начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов рассказал, что военнослужащие российской группировки войск «Запад» завершают освобождение Купянска-Узлового в Харьковской области. Он проверил ход выполнения боевых задач соединениями войск «Центр», которые задействованы на Днепропетровском направлении в зоне СВО.