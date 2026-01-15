Освобождение Купянска-Узлового вышло на завершающую стадию

Военнослужащие российской группировки войск «Запад» завершают освобождение Купянска-Узлового в Харьковской области, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он проверил ход выполнения боевых задач соединениями войск «Центра», которые задействованы на Днепропетровском направлении в зоне СВО, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Ведутся уличные бои и завершается освобождение населенного пункта Купянск-Узловой, — подчеркнул военачальник.

Также Герасимов заслушал доклады командующих 2-й и 51-й армиями по текущей обстановке. В завершение работы он подвел промежуточные итоги с командованием «Центра», отметив успехи в освобождении Донецкой Народной Республики, и поставил задачи на дальнейшие действия.

Ранее начальник Генштаба заявил, что наиболее ожесточенные боевые действия в зоне спецоперации ведутся на участке ответственности группировки «Центр». По его словам, военнослужащие, завершив ликвидацию окруженных бойцов ВСУ и освободив Красноармейск и Димитров, развивают наступление.

До этого стало известно, что ВС РФ в первые две недели января освободили порядка восьми населенных пунктов. Кроме того, как уточнил Герасимов, за этот период российские войска взяли под контроль более 300 квадратных километров территории.