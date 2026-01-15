Герасимов назвал участок СВО, где развернулись наиболее упорные бои Герасимов: наиболее упорные бои развернулись в зоне «Центра»

Наиболее ожесточенные боевые действия в зоне специальной военной операции ведутся на участке ответственности группировки войск «Центр», заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов. Как передает пресс-служба Минобороны России, он прибыл с инспекцией на пункт управления этой группировкой.

Наиболее упорные бои развернулись в зоне ответственности группировки войск «Центр». Соединения и воинские части группировки, завершив ликвидацию окруженного противника и освобождение городов Красноармейск и Димитров, развивают наступление, продолжая освобождение территории Донецкой Народной Республики, — сказал генерал.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ заявил, что российские военные наступают в направлении Славянска после освобождения Северска. Речь идет о бойцах Южной группировки войск.

Герасимов также сообщил о результатах первых двух недель января. Он заявил, что Вооруженные силы России освободили около восьми населенных пунктов за этот период. Кроме того, войска ВС РФ взяли под контроль более 300 квадратных километров территории.