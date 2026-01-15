Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
15 января 2026 в 08:47

Герасимов назвал участок СВО, где развернулись наиболее упорные бои

Герасимов: наиболее упорные бои развернулись в зоне «Центра»

Валерий Герасимов Валерий Герасимов Фото: kremlin.ru
Читайте нас в Дзен

Наиболее ожесточенные боевые действия в зоне специальной военной операции ведутся на участке ответственности группировки войск «Центр», заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов. Как передает пресс-служба Минобороны России, он прибыл с инспекцией на пункт управления этой группировкой.

Наиболее упорные бои развернулись в зоне ответственности группировки войск «Центр». Соединения и воинские части группировки, завершив ликвидацию окруженного противника и освобождение городов Красноармейск и Димитров, развивают наступление, продолжая освобождение территории Донецкой Народной Республики, — сказал генерал.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ заявил, что российские военные наступают в направлении Славянска после освобождения Северска. Речь идет о бойцах Южной группировки войск.

Герасимов также сообщил о результатах первых двух недель января. Он заявил, что Вооруженные силы России освободили около восьми населенных пунктов за этот период. Кроме того, войска ВС РФ взяли под контроль более 300 квадратных километров территории.

СВО
ВС РФ
Валерий Герасимов
Генштаб ВС РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Солистка «Миража» разнесла Долину за лакшери-отдых вместо передачи квартиры
В Финляндии оценили влияние антироссийских санкций на экономику страны
В России придумали, как повысить безопасность катания на тюбингах
Стало известно о внезапной смерти отца Тесака
В России посчитали санкции Запада благословением
Сковорода стройности: капустные стейки с яйцом — блюдо для легкого ужина
ФСБ задержала перебежчика, передававшего Киеву координаты военных объектов
Новокузнецк спешно перестраивает помощь роженицам после трагедии в роддоме
«Расслабление для мозгов»: Кончаловский о «Чебурашке», Ленине, ИИ, дураках
Белый дом объявил о новых торговых пошлинах
Трамп раскрыл секрет ясности ума
Каллас предупредили о реальной угрозе отставки
Сошедший с крыши снег раздавил россиянина
Россияне установили рекорд по покупке минералки в новогодние каникулы
«Нужно найти евреев»: раскрыты новые детали погрома в Махачкале
В Кемеровской области проверят все роддома после гибели младенцев
Евросоюз принял важное решение по российской нефти
Взрыв газа уничтожил частный дом в Приморском крае
Средства ПВО сбили украинские ракеты «Нептун» в Брянской области
На Западе подвели итоги президентства Зеленского и ужаснулись
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.