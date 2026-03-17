Врачи извлекли из желудка шестилетнего мальчика 144 магнитных шарика

В Липецке врачи провели сложную операцию по удалению 144 магнитных шариков из желудка шестилетнего мальчика, сообщил Telegram-канал регионального минздрава. Ребенок почувствовал себя плохо после игры с конструктором.

В ночное время бригада высококвалифицированных специалистов — эндоскопистов и анестезиологов — в течение двух часов проводила сложнейшую процедуру. Врачам удалось сделать главное — удалить все инородные тела без повреждения органов, — уточнили в ведомстве.

История началась с того, что перед инцидентом бабушка подарила внуку магнитный конструктор. Мальчик решил проглотить почти все детали. Около полуночи родители вызвали скорую помощь, так как ему стало плохо. После лечения ребенок поправился. Его выписали из больницы и посоветовали больше не есть магниты.

