Врачи извлекли из желудка шестилетнего мальчика 144 магнитных шарика

17 марта 2026 в 13:10

Проглотившего 144 магнитных шарика мальчика спасли врачи в Липецке

В Липецке врачи провели сложную операцию по удалению 144 магнитных шариков из желудка шестилетнего мальчика, сообщил Telegram-канал регионального минздрава. Ребенок почувствовал себя плохо после игры с конструктором.

В ночное время бригада высококвалифицированных специалистов — эндоскопистов и анестезиологов — в течение двух часов проводила сложнейшую процедуру. Врачам удалось сделать главное — удалить все инородные тела без повреждения органов, — уточнили в ведомстве.

История началась с того, что перед инцидентом бабушка подарила внуку магнитный конструктор. Мальчик решил проглотить почти все детали. Около полуночи родители вызвали скорую помощь, так как ему стало плохо. После лечения ребенок поправился. Его выписали из больницы и посоветовали больше не есть магниты.

Ранее сообщалось, что в детской больнице имени З. А. Башляевой в Москве спасли шестилетнего мальчика, который проглотил целую оливку. Ребенок поступил в больницу с жалобами на тошноту. Медики провели эндоскопию под наркозом и успешно извлекли оливку из желудка. После процедуры состояние мальчика нормализовалось.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Девушка оставила родителей без единого гроша из-за мошенников
Военэксперт объяснил, почему летом ситуация для ВСУ станет критической
«Первоочередные»: Шойгу о целях Украины в России
ВСУ пытались атаковать Россию за четыре часа с помощью 30 БПЛА
Стало известно о масштабах разрушений культурного наследия Ирана
Появились детали освобождения Сопычи
Ресторатор объяснил, почему не появляются новые фудкорты
Аномальная жара или мощное похолодание? Погода в Москве до конца марта
Проект без сюрпризов: как раннее участие подрядчика снижает риски
Названо место, где похоронят Ершова
Замедление домашнего интернета в России: что известно, где не работает
Токаев объявил о первой в истории Казахстана амнистии
Новый удар по мигрантам: выдворять будут по широкому списку, что известно
Киберэксперт объяснил, безопасны ли домофоны с системой распознавания лиц
Токаев объявил 15 марта государственным праздником в Казахстане
В Госдуме ответили, грозит ли России кризис из-за запрета мессенджеров
Премьер Бельгии оправдался после слов о нормализации отношений с Россией
Ван Дамм рассказал об особом отношении к Путину
В Казахстане окончательно приняли новую конституцию
Песков заявил о готовности России оказать Кубе всю посильную помощь
Дальше
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

