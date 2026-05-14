14 мая 2026 в 04:20

Психолог раскрыла, кому соцсети вредят сильнее всего

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Социальные сети наносят девочкам больше вреда, чем мальчикам, заявила NEWS.ru клинический психолог Владислава Петлер. По ее словам, школьницы чаще сталкиваются с негативным влиянием цифровых платформ на эмоциональное здоровье и уверенность в себе.

Самое тревожное, пожалуй, то, что долгое нахождение в соцсетях формирует у детей ложные ценности и установки. И если в семье не закреплены социальные традиции и опоры, происходит замещение. Школьники берут необходимое извне и транслируют ложные ценности и идеалы. Все это в совокупности и приводит к депрессивным состояниям и тревожным расстройствам. Когда мы смотрим в будущее, становится ясно, что взаимосвязь соцсетей и эмоционального здоровья будет оставаться насущной проблемой. Опыт девочек в социальных сетях иногда более негативен: они чаще, чем мальчики, говорят, что интернет наносит вред их эмоциональному здоровью, уверенности в себе или сну, — пояснила Петлер.

Она добавила, что 74% подростков считают соцсети пространством для дружбы, а 63% — для творчества. По ее словам, чтобы минимизировать риски от социальных сетей, важно цензурировать просматриваемые детьми каналы и блоги, а также установить лимит на время, проведенное в интернете.

Большинство подростков считают социальные сети источником связи со своими друзьями. Тем не менее примерно один из пяти говорит, что соцсети наносят вред психическому здоровью. И все же большинство детей рассматривают социальные сети как позитивное пространство для дружбы и творчества. 74% подростков говорят, что платформы позволяют им чувствовать более тесную связь с друзьями, а 63% — что они дают необходимое пространство для творчества. Как сохранить психическое здоровье детей в цифровую эпоху? Следите за временем, которое они проводят в Сети, курируйте просматриваемые каналы и блоги, расставляйте приоритеты, отдавая предпочтение офлайн-активностям и реальным отношениям, — заключила Петлер.

Ранее психолог Милана Орехова заявила, что зависимость от социальных сетей вызывает тревогу и раздражительность, так как они построены на механике переменного вознаграждения. По ее словам, лайки, сообщения и уведомления появляются непредсказуемо, и именно такая система сильнее всего формирует привычку, заставляя мозг снова тянуться к экрану.

Дмитрий Бугров
Дмитрий Новиков
