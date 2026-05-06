Психолог предупредила об опасности зависимости от соцсетей

Психолог Орехова: зависимость от соцсетей вызывает тревогу и раздражительность

Зависимость от социальных сетей вызывает тревогу и раздражительность, так как они построены на механике переменного вознаграждения, заявила NEWS.ru психолог Милана Орехова. По ее словам, лайки, сообщения и уведомления появляются непредсказуемо, и именно такая система сильнее всего формирует привычку, заставляя мозг снова тянуться к экрану.

Соцсети построены на механике переменного вознаграждения: лайки, сообщения, новые видео и уведомления появляются непредсказуемо. Именно такая система сильнее всего формирует привычку, и мозг начинает ждать «награду» и снова тянется к экрану. Каждый новый сигнал активирует выброс дофамина, связанного с ожиданием удовольствия. Со временем формируется зависимый паттерн поведения: человеку становится сложно выдерживать паузы, тишину и скуку. Появляется тревога, если телефон не рядом, снижается концентрация, ухудшается память, растет раздражительность, — пояснила Орехова.

По ее словам, из-за постоянного сравнения себя с чужой идеальной картинкой из ленты может усиливаться чувство неполноценности и одиночества, что иногда приводит к депрессии. Психолог отметила, что особенно уязвимы к такому влиянию подростки.

Постоянное сравнение себя с чужой идеальной картинкой жизни в ленте соцсетей может усиливать чувство неполноценности, одиночества и даже привести к депрессии. Особенно уязвимы подростки и люди с высоким уровнем стресса. Для них соцсети становятся способом убежать от реальности и неприятных эмоций. Что помогает? Ограничение уведомлений, часы без телефона, отказ от гаджета перед сном, а также возвращение к офлайн-источникам удовольствия: прогулкам, спорту и живому общению, — подытожила Орехова.

Ранее психолог Надежда Шегрен заявила, что чтение тревожных новостей способно привести к развитию посттравматического расстройства. По ее словам, если стрессовые симптомы сохраняются длительное время, рекомендуется обратиться за помощью к специалисту.

Дмитрий Бугров
Наталья Наволоцкая
