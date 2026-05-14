В США выбрали главу Федеральной резервной системы

Сенат США согласился с кандидатурой Уорша на пост главы ФРС

Конгресс США в Вашингтоне Конгресс США в Вашингтоне Фото: Shutterstock/FOTODOM
Верхняя палата Конгресса США проголосовала за назначение Кевина Уорша на пост председателя Федеральной резервной системы (ФРС), сообщает телеканал C-SPAN. Его кандидатуру поддержали 54 сенатора, против высказались 45 — простого большинства оказалось достаточно для утверждения.

Уорш сменит на этом посту Джерома Пауэлла, срок полномочий которого истекает в середине мая. Президент США Дональд Трамп, неоднократно критиковавший Пауэлла за нежелание снижать базовую процентную ставку, публично высказывался за его увольнение.

ФРС была учреждена Конгрессом в 1913 году как независимый орган в структуре федерального правительства. Официально регулятор отчитывается напрямую перед госорганом, а не перед президентом. Новый глава центробанка приступит к исполнению обязанностей после официального оформления решения.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев обращал внимание, что Уорш на посту главы ФРС будет стараться усилить роль доллара на мировой арене. По его словам, это назначение уже вызвало реакцию на рынках, выразившуюся в падении цен на золото и другие драгоценные металлы. Этот экономист считается инфляционным «ястребом», который всегда выступал за активное вмешательство государства в кредитно-денежную политику.

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры
Культура

«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Семья и жизнь

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

