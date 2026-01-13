Атака США на Венесуэлу
13 января 2026 в 15:50

Центробанки «встали щитом» за главу ФРС США

Guardian: Центробанки поддержали главу ФРС на фоне угроз со стороны Минюста США

Джером Пауэлл Джером Пауэлл Фото: Li Yuanqing/XinHua/Global Look Press
Центральные банки ряда стран и международные институты подержали главу Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, пишет Guardian. Заявление о солидарности было сделано на фоне расследования, инициированного Министерством юстиции США. Сам Пауэлл отмечал, что администрация президента США Дональда Трампа оказывает на него беспрецедентное давление. Поводом стало получение ФРС уведомления от Министерства юстиции США о возможных уголовных обвинениях в адрес самого руководителя из-за показаний о проекте реконструкции зданий американского Конгресса.

Руководители Европейского центрального банка, Банка международных расчетов, а также центральных банков Австралии, Англии, Бразилии, Дании, Канады, Республики Корея, Франции, Швеции и Швейцарии выступили с совместным обращением и назвали главу ФРС ценным и уважаемым коллегой. Авторы заявления также заявили, что независимость ЦБ представляет собой краеугольный камень ценовой, финансовой и экономической стабильности, которая служит интересам граждан.

Ранее Пауэлл заявил, что официальные причины начавшегося расследования стали лишь предлогом. Реальной причиной он считает независимую денежно-кредитную политику ФРС, которая, по его мнению, не потакает желаниям действующей администрации.

До этого появилась информация о начале активной борьбы за влияние на ключевые финансовые институты США, в частности за контроль над Федеральной резервной системой. Эксперты убеждены, что конфликт между Трампом и его политическими оппонентами затрагивает множество сфер, включая политику, экономику и право.

Центробанк
ФРС
США
обвинения
