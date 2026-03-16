16 марта 2026 в 17:22

«Бутырка» подала иск к десяткам заключенных

«Бутырка» подала иск в арбитраж против 25 заключенных

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Следственный изолятор №2 УФСИН России по Москве, известный как «Бутырка», подал иск в Арбитражный суд к 25 заключенным, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сервис проверки контрагентов Rusprofile. Заявление на момент публикации еще не принято судом к производству.

В перечне фигурируют художник Григорий Мумриков, бывший генеральный директор издательства «Известия» Эраст Галумов, экс-топ-менеджер Инвестбанка Владимир Гезин, бывший руководитель АНО «Арена-2018» Олег Галай, экс-глава ИТ-управления Росреестра Александр Бибиков, а также бывший руководитель оборонного ОАО «Промпоставка» Руслан Сулейманов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Другие детали иска, включая его предмет и требования истца, пока не раскрываются.

Бутырская тюрьма считается крупнейшим следственным изолятором Москвы. Учреждение расположено в Тверском районе Центрального административного округа на Новослободской улице рядом с Бутырской заставой, от которой и произошло его название. В дореволюционный период оно выполняло функции центральной пересыльной тюрьмы. Здание комплекса включено в перечень охраняемых государством памятников истории и архитектуры. Сейчас оно используется как один из крупнейших следственных изоляторов столицы.

Ранее сообщалось, что правительственная комиссия одобрила законопроект, который предоставляет право на пробацию осужденным, прошедшим военную службу. Согласно законопроекту, обратиться за пробацией в уголовно-исполнительную инспекцию можно будет в течение шести месяцев со дня увольнения со службы. Документ направлен на оказание социальной помощи бывшим осужденным, которые после освобождения от наказания были призваны на военную службу, включая мобилизацию, и после увольнения вновь оказались в трудной жизненной ситуации.

