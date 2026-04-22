Адвокат рассказал, сколько экс-муж Лерчек пробудет в «Бутырке»

Бизнесмен Артем Чекалин, которого осудили на семь лет, пребывает в СИЗО-2 «Бутырка», где пробудет примерно полгода или дольше, сообщила «Фонтанка» со ссылкой на его адвоката Константина Третьякова. Он подтвердил, что осужденный будет там находиться до вступления приговора в силу или до его отмены.

Да, Артема перевели в СИЗО-2 «Бутырка». Находиться он там будет до вступления приговора в силу или до его отмены — то есть до апелляции. По практике московских судов — это полгода и дольше, — рассказал собеседник.

Ранее информацию о том, что Чекалина перевели в «Бутырку», подтвердил адвокат Константин Третьяков, который представляет интересы блогера Валерии Чекалиной (Лерчек). До этого адвокат Сергей Жорин сообщил, что блогер, у которой диагностирован рак желудка четвертой стадии, не сможет беспрепятственно выехать на лечение за границу из-за действующих ограничений по уголовному делу.

До этого продюсер Яна Рудковская призвала Лерчек найти в себе силы для борьбы с раком ради собственного будущего и благополучия детей. Знаменитость пообещала в скором времени навестить ее в больнице.