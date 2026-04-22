Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 апреля 2026 в 15:26

Адвокат рассказал, сколько экс-муж Лерчек пробудет в «Бутырке»

Артем Чекалин Артем Чекалин Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Бизнесмен Артем Чекалин, которого осудили на семь лет, пребывает в СИЗО-2 «Бутырка», где пробудет примерно полгода или дольше, сообщила «Фонтанка» со ссылкой на его адвоката Константина Третьякова. Он подтвердил, что осужденный будет там находиться до вступления приговора в силу или до его отмены.

Да, Артема перевели в СИЗО-2 «Бутырка». Находиться он там будет до вступления приговора в силу или до его отмены — то есть до апелляции. По практике московских судов — это полгода и дольше, — рассказал собеседник.

Ранее информацию о том, что Чекалина перевели в «Бутырку», подтвердил адвокат Константин Третьяков, который представляет интересы блогера Валерии Чекалиной (Лерчек). До этого адвокат Сергей Жорин сообщил, что блогер, у которой диагностирован рак желудка четвертой стадии, не сможет беспрепятственно выехать на лечение за границу из-за действующих ограничений по уголовному делу.

До этого продюсер Яна Рудковская призвала Лерчек найти в себе силы для борьбы с раком ради собственного будущего и благополучия детей. Знаменитость пообещала в скором времени навестить ее в больнице.

Общество
Лерчек
СИЗО
Бутырка
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.