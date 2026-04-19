Юрист объяснил последствия отъезда Лерчек за рубеж

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек), у которой диагностирован рак желудка четвертой стадии, не сможет беспрепятственно выехать на лечение за границу из-за действующих ограничений по уголовному делу, заявил адвокат Сергей Жорин. Сейчас она проходит лечение в Москве. Близкие Лерчек рассматривают вариант поездки за границу для реабилитации после курса химиотерапии, передает Woman.ru.

При тяжелом заболевании суд вправе приостановить производство по делу, но мера пресечения в виде запрета определенных действий продолжает действовать. <...> Простыми словами, приостановка дела по болезни автоматически не означает разрешения на выезд, а процессуальный режим, который сохраняется для обвиняемого, накладывает определенные обязанности и риски, — объяснил адвокат.

Жорин добавил, что в случае нарушения запретов или попытки скрыться процессуальная активность может быть возобновлена. При этом меру пресечения могут изменить на более строгую, вплоть до объявления в розыск.

Ранее продюсер Яна Рудковская призвала Лерчек найти в себе силы для борьбы с раком ради собственного будущего и благополучия детей. Она отметила, как быстро привычный успех блогера сменился тяжелыми испытаниями, и пообещала навестить больную в ближайшее время.