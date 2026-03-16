В СФ высказались о европейских депутатах, не сумевших найти Иран на карте Сенатор Карасин: скандал в Европарламенте говорит о никчемных навыках депутатов

Скандал в Европарламенте, где депутаты не смогли найти Иран на карте мира, говорит о низком уровне компетенции сотрудников, заявил NEWS.ru председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. По его мнению, такие инциденты ставят под сомнение способность Брюсселя формировать серьезную геополитическую стратегию.

Скандал в Европарламенте, где чиновники не нашли Иран на карте, свидетельствует лишь об одном: уровень компетенции сотрудников аппарата ЕС достаточно низок. Причем от Европы это довольно близко, и, кстати, все страны Евросоюза по масштабу заметно уступают Исламской Республике. Но дело не в этом. С таким уровнем компетенции, конечно, лезть в геополитические рассуждения и формировать стратегию довольно сложно. Потому что это такой, знаете, маленький наскальный рисунок, который отображает общее видение проблем в Европейском союзе. Там считают, что главное — это чтобы у них было все хорошо, — пояснил Карасин.

По его словам, Евросоюз сейчас переживает непростые времена. Сенатор добавил, что стремление к комфорту и развлечениям явно превалирует над профессиональным развитием.

Ранее сообщалось, что депутаты Европейского парламента во время опроса не смогли правильно показать Иран на карте мира. По словам французских журналистов, некоторые члены ЕП путали Исламскую Республику с другими государствами.