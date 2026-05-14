В Минпросвещения озвучили, кто может поступить в вуз без вступительных

14 мая 2026 в 03:31

Кравцов: призеры олимпиады школьников могут поступить в вузы без вступительных

Правила приема в вузы и ссузы в 2026 году
Победители и призеры всероссийской олимпиады школьников имеют право на зачисление в ведущие университеты страны без вступительных испытаний, заявил в беседе с РИА Новости министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Льгота действует по направлениям, соответствующим профилю олимпиады.

Статус победителя и призера дает ребятам право поступить в ведущие российские вузы без вступительных испытаний по направлению подготовки или специальности, соответствующей профилю олимпиады, — сказал Кравцов.

Он также отметил, что олимпиадники могут претендовать на единовременные региональные выплаты и ежемесячные стипендии в течение всего периода обучения за счет президентских грантов. В этом году дипломы финального этапа получил 4241 школьник, из которых 732 стали победителями и 3509 — призерами.

Ранее Министерство просвещения России поддержало запрет досмотра участников единого государственного экзамена, установленный Рособрнадзором. Речь идет о правилах, которые обсуждаются в связи с подготовкой к ЕГЭ-2026. Согласно установленному порядку, организаторы экзамена и сотрудники охраны не должны прикасаться к участникам ЕГЭ и их личным вещам.

Общество
Минпросвещения
олимпиады
экзамены
