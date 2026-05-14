Российский голкипер Сафонов завоевал новый трофей в составе ПСЖ Сафонов досрочно стал двукратным чемпионом Франции по футболу в составе ПСЖ

Российский вратарь Матвей Сафонов в составе «Пари Сен-Жермен» завоевал свой второй чемпионский титул во Франции. Парижане на выезде обыграли «Ланс» со счетом 2:0 и досрочно обеспечили себе золотые медали.

Голами в составе гостей отметились Хвича Кварацхелия (19-я минута) и Ибрагим Мбайе (90+4). Сафонов провел 15-й матч в текущем розыгрыше Лиги 1 и в девятый раз отыграл «на ноль», оставив ворота ПСЖ неприкосновенными.

Парижский клуб набрал 76 очков, опережая идущий вторым «Ланс» на девять баллов. Для ПСЖ это пятое подряд чемпионство и 14-е в истории. Сафонов завоевал второй трофей с момента перехода в команду.

Ранее сообщалось, что «Пари Сен-Жермен» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов на выезде сыграл вничью с мюнхенской «Баварией» (1:1) и по сумме двух встреч (5:4 в первом матче) вышел в финал турнира. Обе игры у парижан отыграл российский вратарь Матвей Сафонов.

До этого бывший тренер вратарей «Спартака» Александр Мельников обратил внимание, что Сафонов показывает свой характер и не сдается. Он отметил сложность конкуренции с Джанлуиджи Доннаруммой и Люкой Шевалье, которую российский спортсмен стойко выдерживает.