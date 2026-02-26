Ребенок едва не умер из-за огромной оливки в желудке В Москве врачи спасли ребенка с застрявшей в желудке оливкой

Специалисты детской больницы имени З. А. Башляевой в Москве спасли шестилетнего мальчика, который проглотил оливку целиком, сообщили в пресс-службе столичного Депздрава. Ребенок поступил в медучреждение с жалобами на тошноту.

Выяснилось, что инородное тело застряло в желудке и разбухло, создавая угрозу непроходимости кишечника. Медики провели эндоскопию под наркозом и успешно извлекли оливку. После процедуры состояние мальчика нормализовалось, и его выписали домой с соответствующими рекомендациями для родителей.

Ранее московские врачи из Морозовской детской городской клинической больницы спасли 10-летнего школьника, который вдохнул кондитерскую присыпку. Ребенка доставили в тяжелом состоянии и поместили в реанимацию.

До этого сообщалось, что во Владивостоке 12-летнего ребенка экстренно доставили в больницу с кровавой рвотой из-за обострения эрозивного гастрита, которое спровоцировало длительное употребление кока-колы. Врачи пояснили, что при осмотре желудка даже легкое прикосновение эндоскопа к слизистой вызывало мгновенные микрокровоизлияния.