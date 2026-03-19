Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
19 марта 2026 в 13:11

Лукашенко ответил американцам по поводу политзаключенных в Белоруссии

Лукашенко: в Белоруссии нет политзаключенных, а есть правонарушители

Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

В Белоруссии нет так называемых политических заключенных, а есть только правонарушители, заявил президент республики Александр Лукашенко в ходе переговоров с делегацией США в Минске. Он отметил, их наличие в стране невозможно согласно законодательству, передает агентство БелТА.

Белорусский лидер обратил внимание, что эта тема находится на особом контроле у американской стороны, в частности у зампомощника госсекретаря США Кристофера Смита. Лукашенко подчеркнул, что постоянно склоняет собеседников к пониманию того факта, что в белорусском законодательстве отсутствуют политические статьи, а значит, и политзаключенных в стране быть не может.

У нас нет политических статей и никаких политзаключенных у нас нет. Есть правонарушители, — подчеркнул Лукашенко.

По словам президента, данный вопрос уже обсуждался с американцами в переписке, и стороны в основном пришли к определенному консенсусу. Лукашенко заверил, что белорусская сторона готова следовать достигнутым договоренностям. Он не ожидает особых проблем ни по этому вопросу, ни по другим пунктам повестки переговоров с США.

Ранее Лукашенко выразил симпатию американскому президенту Дональду Трампу, подчеркнув свою приверженность его политическому курсу, несмотря на ошибки. Он попросил спецпосланника США Джона Коула донести его точку зрения до главы Белого дома.

Белоруссия
Александр Лукашенко
США
политзаключенные
Самое популярное
Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.