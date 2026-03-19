Лукашенко ответил американцам по поводу политзаключенных в Белоруссии Лукашенко: в Белоруссии нет политзаключенных, а есть правонарушители

В Белоруссии нет так называемых политических заключенных, а есть только правонарушители, заявил президент республики Александр Лукашенко в ходе переговоров с делегацией США в Минске. Он отметил, их наличие в стране невозможно согласно законодательству, передает агентство БелТА.

Белорусский лидер обратил внимание, что эта тема находится на особом контроле у американской стороны, в частности у зампомощника госсекретаря США Кристофера Смита. Лукашенко подчеркнул, что постоянно склоняет собеседников к пониманию того факта, что в белорусском законодательстве отсутствуют политические статьи, а значит, и политзаключенных в стране быть не может.

У нас нет политических статей и никаких политзаключенных у нас нет. Есть правонарушители, — подчеркнул Лукашенко.

По словам президента, данный вопрос уже обсуждался с американцами в переписке, и стороны в основном пришли к определенному консенсусу. Лукашенко заверил, что белорусская сторона готова следовать достигнутым договоренностям. Он не ожидает особых проблем ни по этому вопросу, ни по другим пунктам повестки переговоров с США.

Ранее Лукашенко выразил симпатию американскому президенту Дональду Трампу, подчеркнув свою приверженность его политическому курсу, несмотря на ошибки. Он попросил спецпосланника США Джона Коула донести его точку зрения до главы Белого дома.