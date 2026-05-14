Израиль рассматривает предложения о роспуске парламента

Правящая в Израиле коалиция во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху внесла на рассмотрение парламента законопроект о самороспуске кнессета, сообщает The Times of Israel. Инициативу поддержали лидеры всех фракций, входящих в правящий блок.

Член правящей коалиции премьер-министра Биньямина Нетаньяху в среду представил собственный законопроект о роспуске кнессета и инициировании выборов, — отмечается в публикации.

Документ был представлен депутатом от партии «Ликуд» Офиром Кацем. Точная дата проведения досрочных парламентских выборов будет определена в ходе обсуждений в комиссии по делам кнессета. Если законопроект будет принят, Израиль в ближайшее время ожидает внеочередное голосование.

Ранее Нетаньяху заявил, что не считает войну США и Израиля против Ирана завершенной. По его мнению, которое приводит американский телеканал CBS News, для окончания конфликта должны быть решены вопросы с запасами урана, иранскими объектами по его обогащению, с прокси-силами и баллистическими ракетами. Отвечая на вопрос о способе вывоза урана, израильский премьер сказал, что нужно «зайти и забрать его». Однако он отказался обсуждать возможное применение Вооруженных сил США и Израиля.